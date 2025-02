Ricky e Daniela Faria: Mais de 20 anos depois, veja como está um dos casais mais duradouros dos reality shows

Ricky e Daniela Faria apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Vinte e um anos depois seguem juntos e apaixonados

Ainda se lembra de Ricky Jorge e Daniela Faria, concorrentes do Big Brother Famosos? Já passaram 21 anos e o casal, que se apaixonou durante o programa, em 2002, vive uma vida longe dos holofotes. Têm um filho, chamado Guilherme.

Recorde-se que Ricky fez parte do grupo musical Milénio e foi o vencedor dessa edição do Big Brother Famosos. Daniela, que foi atriz no Brasil e integrou elencos de novelas na TV Globo, mudou de vida por amor a Ricky. Vinte anos depois, Ricky e Daniela Faria continuam juntos e apaixonados. Percorra a galeria e veja as imagens!