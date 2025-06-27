Rita Almeida brilhou com este vestido confortável e elegante. Consiga este look por 12€

Rita Almeida brilhou num casamento com um vestido confortável e leve da Zara. Eis a alternativa em saldo por 12 euros

Rita Almeida, ex-concorrente do reality show Secret Story – Casa dos Segredos 8 e do Desafio Final, voltou a conquistar as atenções com um visual que promete inspirar muitos para os casamentos desta estação. A influencer partilhou uma fotografia ao lado do namorado Marcelo Palma, também participante da mesma edição do programa da TVI, durante um casamento. E o destaque foi todo para o look.

Na imagem, Rita Almeida surge com um vestido rosa elegante, que alia conforto e sofisticação — uma aposta certeira para eventos formais em dias mais quentes. O visual, leve e prático, revela-se uma excelente inspiração para quem procura looks de cerimónia modernos, sem comprometer a elegância.

Neste casamento, Rita Almeida foi dama de honor e a cor escolhida era rosa. RFita Almeida conta ainda que o look foi escolhido uma hora antes da cerimónia, «devido a um percalço». «Obrigada Zara por salvares sempre. Estava muito calor nesse dia mas o maior calor estava no meu coração».

Além do outfit de destaque, a cumplicidade entre Rita e Marcelo continua a cativar os seguidores. O casal, cuja relação começou dentro da casa mais vigiada do país, mantém-se unido

Quer seguir o exemplo de Rita Almeida? Eis um look da Zara muito parecido que está em saldo por 12 euros.

Veja todas as imagens na galeria e inspire-se no look de cerimónia de Rita Almeida!