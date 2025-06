Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Rita Almeida e Marcelo Palma, que se deram a conhecer no Secret Story - Casa dos Segredos 8, voltaram a mostrar a sua química fora da televisão. O casal partilhou uma imagem num casamento, onde o look de verão de Rita — leve, elegante e cor-de-rosa — roubou as atenções.

Rita Almeida e Marcelo Palma, ex-concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 8, voltaram a encantar os fãs com uma nova partilha nas redes sociais. O casal marcou presença num casamento e registou o momento com uma fotografia partilhada em story no Instagram de ambos.

Na imagem, Rita surge com um vestido cor-de-rosa que combina conforto e elegância — a escolha perfeita para as cerimónias desta temporada de verão. Ao seu lado, Marcelo completa o cenário com um ar cúmplice e apaixonado, mostrando que a relação continua forte fora da casa mais vigiada do país.

Deslize até ao fim da galeria e descubra mais detalhes deste look leve, sofisticado e ideal para se inspirar para o seu próximo outfit de casamento!