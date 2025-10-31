Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Daniela Santos, bailarina e ex-concorrente de reality shows da TVI, inaugurou oficialmente a sua escola de dança e partilhou momentos cheios de emoção, elegância e talento nesta nova etapa da sua carreira.

Daniela Santos vive um dos momentos mais marcantes da sua carreira. A bailarina e ex-concorrente de reality shows da TVI abriu oficialmente as portas da sua escola de dança, um sonho há muito acarinhado, e fez questão de partilhar com os seguidores vários registos fotográficos da inauguração.

Nas imagens, pode ver-se Daniela Santos radiante, rodeada por familiares, amigos e alunos que quiseram celebrar consigo este novo começo. Entre abraços, sorrisos e muita emoção, a artista mostrou o espaço que promete ser uma referência para quem ama a dança — um local pensado ao detalhe para inspirar e formar novas gerações de bailarinos.

Entre os vários convidados, destaque para algumas caras bem conhecidas do universo dos reality shows: Bernardina Brito, Diogo Alexandre, Vânia Sá, Ossman Idrisse, Bruna, Kina e Nelson Lisboa.

Com um visual elegante e cheio de confiança, Daniela Santos posou ao lado da equipa que a acompanha nesta aventura e não escondeu o orgulho no projeto. “Um sonho tornado realidade”, escreveu numa das publicações, recebendo de imediato uma onda de elogios e mensagens de parabéns dos fãs.

Esta nova etapa marca um passo importante no percurso de Daniela Santos, que, além de brilhar nos palcos e na televisão, prova agora o seu talento como mentora e empreendedora no mundo da dança.