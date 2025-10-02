Ao Minuto

21:24
O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa - Big Brother
01:49

O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa

19:46
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque - Big Brother
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

19:43
Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana - Big Brother
02:40

Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

19:41
Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia - Big Brother
02:04

Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

19:36
Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço - Big Brother
03:12

Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço

19:32
Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas - Big Brother
05:18

Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas

19:23
Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se - Big Brother
04:38

Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se

19:16
Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival - Big Brother
01:21

Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival

18:55
Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa - Big Brother
04:13

Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa

18:55
Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega - Big Brother
03:50

Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega

18:27
Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas - Big Brother
05:12

Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas

18:21
Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana - Big Brother
02:43

Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana

17:34
Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos - Big Brother
05:43

Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos

17:31
Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria - Big Brother
03:21

Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria

17:26
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto» - Big Brother

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

17:23
Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar» - Big Brother
01:53

Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»

16:59
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel - Big Brother
03:23

Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel

16:46
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala» - Big Brother
04:31

Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»

16:31
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5 - Big Brother

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

16:26
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera - Big Brother
02:05

De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera

16:08
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina - Big Brother
08:32

Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina

16:04
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora» - Big Brother
03:49

Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»

15:44
Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...» - Big Brother
09:17

Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»

15:28
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio - Big Brother

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

14:54
Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco? - Big Brother
06:37

Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa

O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa

Há 4 min
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

Há 1h e 42min
Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

Há 1h e 45min
Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

Há 1h e 47min
Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço

Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço

Há 1h e 52min
Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas

Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas

Há 1h e 56min
Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se

Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se

Há 2h e 5min
Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival

Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival

Há 2h e 12min
Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa

Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa

Há 2h e 33min
Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega

Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega

Há 2h e 33min
Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas

Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas

Há 3h e 1min
Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana

Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana

Há 3h e 7min

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Hoje às 16:31
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

2 jun, 12:07
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Hoje às 15:28
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Hoje às 17:26
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Hoje às 16:31
A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Hoje às 16:22
Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Hoje às 16:17
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Hoje às 15:38
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Hoje às 16:22
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Hoje às 15:28
Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Hoje às 15:20
Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Hoje às 12:30
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Hoje às 11:41
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Ontem às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Há 3h e 30min
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Hoje às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Hoje às 15:26
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Hoje às 10:11
Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Hoje às 09:50
Ver Mais Outros Sites