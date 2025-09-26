Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Bárbara Parada e Francisco Monteiro aproveitaram dias de puro romance e aventura na Jamaica. Mais unidos do que nunca, os ex-concorrentes partilharam registos escaldantes do destino paradisíaco, deixando os fãs rendidos às imagens de sonho.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada, ex-concorrentes do Big Brother, continuam a partilhar momentos inesquecíveis da sua viagem à Jamaica. Entre praias paradisíacas, águas cristalinas e paisagens tropicais, o casal aproveitou dias de descanso e diversão que têm deixado os fãs encantados.

Na tarde desta quinta-feira, 26 de setembro, Bárbara Parada publicou um carrossel de fotos de tirar o fôlego, comentando a experiência: “Registos do nosso último pôr do sol na Jamaica 🥹💚 Foi mágico”.

As publicações geraram grande entusiasmo entre os seguidores, que acompanharam cada partilha com comentários e reações de admiração, mostrando que a química entre os dois continua a fascinar o público.