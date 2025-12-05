Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Ruben e Tatiana Boa Nova anunciaram esta sexta-feira o nascimento do segundo filho, Rodrigo, numa partilha emotiva que rapidamente conquistou as redes sociais.

Ruben e Tatiana Boa Nova, conhecidos do público pelos reality shows da TVI, estão a celebrar a chegada do segundo filho, Rodrigo. O casal anunciou a novidade esta sexta-feira, através de uma fotografia emotiva captada no hospital, onde Tatiana surge com o bebé ao colo e Ruben aparece visivelmente emocionado. A imagem, simples e carregada de ternura, conquistou de imediato as redes sociais, acompanhada da legenda: “Bem-vindo Rodrigo Boa Nova 🤎👶🏻”.

A publicação gerou uma onda de carinho entre seguidores e amigos, que deixaram centenas de mensagens de felicitação e votos de saúde para a família. Comentários como “Parabéns!!! Muita saúde”, “Que alegria, que perfeição!!” e “Muitas felicidades, família mais maravilhosa” multiplicaram-se em poucos minutos. Já pais de Ari, Ruben e Tatiana voltam agora a viver a emoção da maternidade e paternidade, recebendo o apoio de quem acompanha o seu percurso desde o início.