Ruben Silvestre partilha fotos inéditas do quarto da filha e há um pormenor que encanta qualquer um

Ruben Silvestre brindou os seguidores com imagens do quarto onde Ana Clara vai crescer e revelou um detalhe que não deixou ninguém indiferente.

À medida que se aproxima o momento mais esperado da sua vida, Ruben Silvestre quis partilhar com os seguidores pequenos detalhes do quarto preparado para a filha Ana Clara, ao lado da namorada Ana Soares.

Através de uma publicação emotiva, foi possível descobrir os detalhes cuidadosamente escolhidos para o espaço da bebé. "O quartinho da nossa Ana Clara... Pronto, simples e cheio de amor", pode ler-se na legenda da publicação do jovem.

A divisão distingue-se pelo ambiente acolhedor e pelos toques pessoais. Entre os elementos que saltam à vista está o nome da pequena Ana Clara destacado naquilo que parece ser a porta do quarto, tornando o espaço ainda mais especial.