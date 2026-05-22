Ruiva e Deslumbrante: Renata Reis impressiona com a sua melhor versão. E as fotografias não deixam dúvidas

A ex-concorrente passou por uma mudança de visual notória. O antes e depois impressiona.

Desde que saiu da casa do Secret Story 8, Renata Reis tem vindo a mostrar uma evolução notória. A ex-concorrente do reality show da TVI transformou-se e, a cada nova partilha nas redes sociais, fica cada vez mais claro que a jovem encontrou a melhor versão de si própria. Hoje, Renata emana uma luz e uma confiança que não passam despercebidas a ninguém.

As mais recentes fotografias partilhadas pela ex-concorrente nas redes sociais são o exemplo mais claro dessa transformação. O ruivo, sempre uma das suas marcas, está mais destacado e vibrante do que nunca e o resultado é inegável. A imagem rapidamente se tornou um sucesso entre os seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários de elogios.

A receção ao novo visual de Renata Reis não podia ter sido mais calorosa. «Lindíssima», «Linda maravilhosa que a vida te sorria sempre», «Gata», pode ler-se entre os comentários.