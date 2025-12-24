Ao Minuto
13:10
03:59
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»
13:08
06:55
«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana
11:09
03:14
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»
23:53
04:32
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»
23:44
03:15
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»
23:35
02:35
Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela»
23:17
01:05
Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula»
23:11
02:26
Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades»
23:03
01:21
Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»
Há 38 min
«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana
Há 40 min
Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui
Há 1h e 13min
Famílias reunidas e tradições à mesa: As imagens que marcaram o Natal dos ex-concorrentes
Há 1h e 30min
Mais Vistos
Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»
Há 3h e 45min
04:32
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»
Ontem às 23:53
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»
Ontem às 22:54
Notícias
Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui
Há 1h e 13min
«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs
Há 2h e 46min
EXCLUSIVOS
03:11
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
21 dez, 21:48
FORA DA CASA
Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui
Há 1h e 13min
Famílias reunidas e tradições à mesa: As imagens que marcaram o Natal dos ex-concorrentes
Há 1h e 30min
TVI Reality
02:25
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
Ontem às 19:05
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito
Ontem às 18:55
04:20
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
Ontem às 18:40
00:51
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
Ontem às 18:34
Outros Sites
Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!
Há 1h e 15min
selfie
"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!
Há 1h e 33min
selfie
Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»
Ontem às 11:21
tvi