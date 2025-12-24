Ao Minuto

13:10
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno» - Big Brother
03:59

Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»

13:08
«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana - Big Brother
06:55

«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana

13:06
Leandro debaixo de fogo! Pedro e Liliana não calam revolta: «És a vítima agora» - Big Brother
02:06

Leandro debaixo de fogo! Pedro e Liliana não calam revolta: «És a vítima agora»

12:38
Acusações sem fim. Marisa sem papas na língua: «Jogo cansado e repetitivo» - Big Brother
03:26

Acusações sem fim. Marisa sem papas na língua: «Jogo cansado e repetitivo»

12:33
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar» - Big Brother
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

12:30
Berros. Leandro no centro da discórdia: «Usar» - Big Brother
05:16

Berros. Leandro no centro da discórdia: «Usar»

12:22
Emocionada. Marisa não percebe afastamento entre Pedro e Leandro: «Ridiculo» - Big Brother
05:29

Emocionada. Marisa não percebe afastamento entre Pedro e Leandro: «Ridiculo»

12:20
Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes - Big Brother
06:37

Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes

12:06
Antes de saírem da casa, os concorrentes fazem os últimos esclarecimentos - Big Brother
01:05

Antes de saírem da casa, os concorrentes fazem os últimos esclarecimentos

11:52
Farpas e mais farpas: Liliana e Leandro não se perdoam - Big Brother
06:44

Farpas e mais farpas: Liliana e Leandro não se perdoam

11:19
Finalmente um concílio de paz? Nomeados de acordo em temas improváveis - Big Brother
06:28

Finalmente um concílio de paz? Nomeados de acordo em temas improváveis

11:12
Concílio dos Nomeados: Pedro Jorge faz garantias e rebate críticas - Big Brother
03:15

Concílio dos Nomeados: Pedro Jorge faz garantias e rebate críticas

11:09
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes» - Big Brother
03:14

Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»

11:08
Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair» - Big Brother
02:03

Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair»

00:20
Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos» - Big Brother
02:32

Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»

23:53
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota» - Big Brother
04:32

Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»

23:44
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém» - Big Brother
03:15

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

23:35
Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela» - Big Brother
02:35

Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela»

23:31
Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos - Big Brother
03:59

Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos

23:17
Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula» - Big Brother
01:05

Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula»

23:11
Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades» - Big Brother
02:26

Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades»

23:05
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa - Big Brother
01:43

Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa

23:03
Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas» - Big Brother
01:21

Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas»

23:02
Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável - Big Brother
01:40

Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável

23:00
Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção - Big Brother
01:41

Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção

