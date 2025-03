Sabia? Esta ex-concorrente foi mãe há dias e é familiar de um dos cantores mais conhecidos em Portugal

Angélica Jordão é irmã de Mel Jordão, mulher do cantor português, Diogo Piçarra.

Angélica Jordão, ex-concorrente de reality shows da TVI foi mãe de um menino, numa gravidez que manteve em segredo após ter sofrido uma perda gestacional em 2021.

«O nosso maior segredo finalmente foi revelado! O nosso mundo ficou azul – é um menino! Chegou ao mundo no dia 3 de março, com 34 semanas, medindo 45 cm e pesando 2,624 kg. Um pequeno guerreiro saudável que já enche nossas vidas de amor! Liam Anderson Jordao Kane», revelou esta quarta-feira a jovem algarvia.

Liam é fruto da relação de Angélica Jordão com o marido Jacob Kane, com quem a jovem vive no Dubai.

Angélica é irmã de Mel Jordão, mulher do cantor, Diogo Piçarra e foi notícia há quatro anos mas não pelos melhores motivos. A ex-concorrente sofreu a perda de uma menina, em maio de 2021 e partilhou o seu luto nas redes sociais.

De recordar que Angélica Jordão estreou-se nos reality shows da TVI com «A Quinta», em 2015. A ex-concorrente passou depois por outros formatos na estação como «A Quinta – O Desafio” (2016), «Casa dos Segredos – Desafio Final: Agora ou Nunca» (2017) e «Love On Top 5» (2017).

