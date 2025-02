Sabia que Bruna Gomes já teve o cabelo rosa? Surpreenda-se com os vários visuais da influencer ao longo dos anos

Bruna Gomes mostra aos seguidores a sua mudança de visual ao longo dos anos! Surpreenda-se com a partilha da influenciadora digital

Esta semana, dia 25 de fevereiro, Bruna Gomes recorreu às suas redes sociais para publicar uma montagem de fotografias com todos os seus looks de cabelo ao longo dos anos. A partilha rapidamente gerou reações entre os seus seguidores, que elogiaram a capacidade da influenciadora de se reinventar e adaptar diferentes estilos.

A ex-concorrente do Big Brother e comentadora do formato de reality shows da TVI, surpreendeu com as várias cores com que já teve o cabelo: desde o rosa ao laranja.

Veja, em baixo, a publicação original.

Além disso, a criadora de conteúdo já passou por outras fases capilares, desde tons mais escuros a loiros luminosos, sempre mantendo a sua identidade visual única. A cada transformação, Bruna Gomes reforça a sua influência no mundo da moda e da beleza, inspirando milhares de fãs que acompanham atentamente as suas escolhas.

Entretanto, Bruna Gomes parece estar a preparar uma nova mudança de visual. Vamos estar atentos!