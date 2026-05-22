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Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

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Sabia que o irmão gémeo de Marco Borges, o concorrente inconfundível do primeiro Big Brother, também entrou num reality da TVI? Mostramos-lhe tudo.

Marco Borges entrou na primeira edição do Big Brother em Portugal, em 2000. A sua participação ficou marcada pela relação com Marta Cardoso e pelo famoso e polémico pontapé que o ex-concorrente deu a Sónia Veiga. Marco foi um concorrente muito controverso... mas o seu irmão gémeo não fica nada atrás!

Anibal Borges, irmão gémeo de Marco Borges, participou na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, em 2013. O ex-concorrente entrou naquela edição com a missão de se desvincular da imagem de ser «o irmão do Marco»... e conseguiu!

É que Anibal - que escondia o segredo 'Roubei para comer' - também teve uma passagem polémica pelos reality shows da TVI: na altura, ficou conhecido por ser um homem muito rígido, exigente e que criava algumas desavenças dentro da casa por querer instaurar várias regras.

Atualmente, os gémeos mantém-se afastados das luzes da ribalta e nenhum dos dois seguiu uma carreira mediática. Porém, Marco continua a ter mais destaque público, uma vez que foi casado com a apresentadora Marta Cardoso, com quem tem um filho, e por já ter participado em alguns programas nostálgicos sobre reality shows.

Reality em direto?
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Percorra a nossa galeria e recorde estes dois gémeos

O percurso de Anibal na Casa dos Segredos

Apesar de ter sido polémico, Anibal Borges não chegou a ter o mesmo impacto mediático do que o irmão, uma vez que foi expulso pelo público na segunda semana do formato, com 90% dos votos. 

No início do formato, o ex-concorrente despertou muito interesse, mas a popularidade acabou por ir caindo a pique devido à postura rígida que Anibal adotou dentro da casa. Na segunda semana do reality show, acabou por ser nomeado e saiu com uma esmagadora percentagem para expulsão. Em estúdio, tinha à sua espera o irmão gémeo, Marco Borges, que nunca deixou de o apoiar durante esta curta experiência. 

Já depois de sair da Casa dos Segredos, Aníbal revelou o seu segredo - Já Roubei Para Comer - explicando que a situação aconteceu durante o serviço militar quando, devido à falta de comida, se viu obrigado a roubar para si e para os seus colegas.

Luís Gonçalves é um novo Marco Borges?

Luís Gonçalves voltou a dar que falar no Big Brother 2025 ao protagonizar um momento inesperado no jardim da casa. O concorrente decidiu apanhar sol completamente nu, usando apenas os seus boxers para cobrir as partes íntimas, o que gerou muitas reações dentro da casa e fora da mesma.

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O comportamento de Luís Gonçalves foi rapidamente comparado ao de Marco Borges, concorrente histórico do Big Brother, que há 25 anos surpreendeu tudo e todos ao surgir nu no exterior da casa, tapando-se com folhas, e também no confessionário da primeira edição do reality show. Esta alegada tentativa de imitação não passou despercebida aos fãs mais atentos.

Houve quem considerasse a atitude ousada, como foi o caso de Solange Tavares, que se mostrou incomodada.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos dos gémeos que preparámos para si!

Temas: Marco Borges Anibal Borges

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