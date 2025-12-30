Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Na reta final do jogo, Pedro Jorge contou com o apoio do clube onde se formou.

O Sporting Clube da Covilhã manifestou publicamente o seu apoio a Pedro Jorge, tratado carinhosamente por «Jorginho», concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 9, através de uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, o clube recorda o percurso do participante enquanto atleta formado no SC Covilhã, destacando não só a sua evolução desportiva, mas também o crescimento pessoal vivido na cidade.

Num tom emotivo, o emblema serrano reforça a ligação duradoura a Pedro, sublinhando a importância dos valores transmitidos ao longo da formação e garantindo que tanto o clube como a cidade estão ao seu lado nesta fase decisiva do programa, deixando palavras de incentivo para a reta final do desafio.