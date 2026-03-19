Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Da dificuldade ao sucesso: é assim que Liliana ganha a vida longe de Portugal.

Saiu cedo do país, enfrentou dificuldades e construiu tudo do zero. Liliana não conhece o significado de desistir.

Com 33 anos e a viver na Suíça, é massagista e empresária - duas facetas que refletem bem a sua personalidade: prática, determinada e sempre em movimento. A vida nunca lhe foi facilitada, mas transformou cada obstáculo numa oportunidade para crescer.

Carismática e assumidamente impulsiva, vive tudo com intensidade. Não gosta de rotinas nem de sentir que está estagnada - e quando isso acontece, não hesita em “abanar” o que for preciso… mesmo que isso traga consequências. E quem o disse foi a própria.

Transparente e com o coração ao pé da boca, reconhece que já errou. Mas é precisamente aí que encontra o seu maior orgulho: nunca baixou os braços e lutou sempre pelo que quer.

Agora, entrou no Secret Story 10 com uma promessa clara: não vai passar despercebida. Entrou com o marido, mas Ricky já foi expulso e Liliana continua com o segredo por descobrir.

Entre emoções fortes, decisões impulsivas e muita frontalidade, Liliana pode muito bem ser uma das concorrentes que vai dar mais que falar dentro da Casa.