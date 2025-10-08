Ao Minuto

18:45
Liliana triste após grave discussão com Fábio: «Está a virar o jogo contra mim» - Big Brother
03:01

Liliana triste após grave discussão com Fábio: «Está a virar o jogo contra mim»

18:41
Liliana em choque após insulto de Fábio: «Não tem de falar assim para mim» - Big Brother
01:20

Liliana em choque após insulto de Fábio: «Não tem de falar assim para mim»

18:35
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave - Big Brother
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

18:34
Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge - Big Brother
03:33

Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge

18:13
Furiosa, Marisa vira costas ao marido, Pedro Jorge - Big Brother
02:24

Furiosa, Marisa vira costas ao marido, Pedro Jorge

18:03
Última Hora: Raquel vai carregar no segredo de Liliana - Big Brother
00:24

Última Hora: Raquel vai carregar no segredo de Liliana

18:02
Dylan triste após teoria dramática sobre o seu segredo: «Só erraste num tema» - Big Brother
02:33

Dylan triste após teoria dramática sobre o seu segredo: «Só erraste num tema»

17:59
Dylan muito abalado após tentativa de revelar o seu segredo: «Tiveste um acidente e o bebé...» - Big Brother
03:04

Dylan muito abalado após tentativa de revelar o seu segredo: «Tiveste um acidente e o bebé...»

17:56
Liliana deixa Fábio carregado de ciúmes de Pedro: «A dizer que me acha uma mulher bonita» - Big Brother
04:57

Liliana deixa Fábio carregado de ciúmes de Pedro: «A dizer que me acha uma mulher bonita»

17:50
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro: «Estou a ver a minha mulher com outro homem» - Big Brother
01:16

Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro: «Estou a ver a minha mulher com outro homem»

17:50
Corrida ao Botão dos Segredos. Descubra o novo concorrente com o segredo em risco - Big Brother
01:42

Corrida ao Botão dos Segredos. Descubra o novo concorrente com o segredo em risco

17:48
Fábio pica Liliana: «Não estavas ali sentadinha com o teu querido amigo que nos veio separar?» - Big Brother
01:53

Fábio pica Liliana: «Não estavas ali sentadinha com o teu querido amigo que nos veio separar?»

17:31
Dylan e Vera são um casal falso? Concorrentes têm teoria e partilham tudo - Big Brother
02:57

Dylan e Vera são um casal falso? Concorrentes têm teoria e partilham tudo

17:27
Pedro aponta: «O Fábio se não fosse isto com a Liliana não tinha jogo nenhum aqui na casa» - Big Brother
02:14

Pedro aponta: «O Fábio se não fosse isto com a Liliana não tinha jogo nenhum aqui na casa»

17:20
Com o segredo em risco, Vera e Fábio combinam estratégia comum - Big Brother
02:25

Com o segredo em risco, Vera e Fábio combinam estratégia comum

17:16
Bruno tenta desvendar o segredo de Fábio e a teoria tem a ver com Vera. Será que acertou? - Big Brother
04:00

Bruno tenta desvendar o segredo de Fábio e a teoria tem a ver com Vera. Será que acertou?

17:09
Botão dos segredos toca na casa! Veja quem foi chamado ao confessionário - Big Brother
02:15

Botão dos segredos toca na casa! Veja quem foi chamado ao confessionário

16:57
«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé - Big Brother

«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

16:55
Liliana garante: «Não me vou meter noutra relação, sem falar com quem está lá fora» - Big Brother
03:43

Liliana garante: «Não me vou meter noutra relação, sem falar com quem está lá fora»

16:43
Pedro insiste que tem interesse em Liliana: «A Lídia é uma brincadeira e tu é real» - Big Brother
05:36

Pedro insiste que tem interesse em Liliana: «A Lídia é uma brincadeira e tu é real»

16:37
Liliana sobre Zé: «Não consegui controlar e decidi pôr um fim, fui a tempo, não é ser infantil» - Big Brother
03:28

Liliana sobre Zé: «Não consegui controlar e decidi pôr um fim, fui a tempo, não é ser infantil»

16:34
Pedro confronta Liliana: «Não posso ter um interesse por ti?». Ela reage: «Para provocar o Fábio?» - Big Brother
04:14

Pedro confronta Liliana: «Não posso ter um interesse por ti?». Ela reage: «Para provocar o Fábio?»

16:29
As teorias hilariantes de Leandro: Inês é filha de Bruno e Raquel e Bruna são um casal - Big Brother
02:00

As teorias hilariantes de Leandro: Inês é filha de Bruno e Raquel e Bruna são um casal

16:11
Pedro grita para Fábio e Liliana acordarem e Fábio passa-se: «Vou acordá-lo com uma jarra de água no focinho» - Big Brother
02:30

Pedro grita para Fábio e Liliana acordarem e Fábio passa-se: «Vou acordá-lo com uma jarra de água no focinho»

16:08
Pedro vê Liliana e Fábio a dormir em conchinha e reage: «Que vergonha (…) amanhã isto já acaba tudo» - Big Brother
01:16

Pedro vê Liliana e Fábio a dormir em conchinha e reage: «Que vergonha (…) amanhã isto já acaba tudo»

