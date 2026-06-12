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Sara e Moisés: uma história de amor contada em imagens

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Veja as melhores imagens da história de amor de Sara e Moisés.

A história de amor de Sara e Moisés começou em 2023, quando ambos entraram no reality show O Triângulo, da TVI. O que começou como uma simples aproximação dentro da casa rapidamente se transformou numa das relações mais sólidas nascidas num programa de televisão.

Apesar dos desafios do jogo e da exposição mediática, Sara e Moisés mostraram desde cedo uma ligação especial. Terminada a experiência no reality show, o casal continuou unido e provou que o romance estava longe de ser apenas uma paixão de televisão.

Desde então, nunca mais se largaram. Ao longo dos últimos anos, foram partilhando vários momentos da vida a dois com os seguidores, sempre mostrando uma relação marcada pela cumplicidade e pelo apoio mútuo.

Agora, a história dos dois entra numa nova fase. Sara e Moisés preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum, um momento muito aguardado pelo casal e pelos fãs que os acompanham desde os tempos de O Triângulo.

Mas as emoções não ficam por aqui. Esta sexta-feira, os antigos concorrentes vão dar mais um passo importante na relação e trocar alianças em direto no programa Dois às 10, da TVI.

Reality em direto?
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Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com a história de amor de Sara e Moisés, do início até agora. 

Temas: Sara Sistelo Moisés Figueira O Triângulo

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