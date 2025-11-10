Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

A aventura no Secret Story 9 terminou para Raquel, mas a amizade que a une a Ana Cristina continua mais forte do que nunca.

Raquel entrou na casa mais vigiada do País, mas não entrou sozinha, a concorrente entrou lado a lado com a melhor amiga, Ana Cristina. A aventura no Secret Story 9, terminou para Raquel, no passado domingo, dia 10 de novembro, mas o que a une a Ana Cristina está longe de ter acabado.

Na primeira entrevista após ter abandonado a casa mais vigiada do País, Raquel contou como ambas se conheceram:

«Nós estudámos juntas na universidade, ela entrou dois anos depois de eu ter entrado, já tínhamos amigos em comum. Eu quando entrei tornei-me muito amiga, de um rapaz que é amigo da Ana desde infância. Atualmente ainda somos todos amigos, nós temos um grupo muito coeso da universidade e dede aí, nunca mais deixámos de ser amigas.» contou a jovem.

Durante a conversa, Raquel admitiu que a relação que as une é muito forte e o grupo de amigos que partilham, embora não soubesse que iam entrar nesta aventura, esteve sempre a apoiá-las fora da casa.