Conheça os concorrentes um a um do Secret Story - Desafio Final.

É já hoje, 1 de janeiro, que a casa mais vigiada do país abre novamente as portas para o tão aguardado Secret Story - Desafio Final, desta vez com Cláudio Ramos ao leme desta emocionante edição.

Estes são os concorrentes que fazem parte desta edição e prometem dar (muito) que falar. Entre Dilema, Big Brother e Secret Story, estes vão ser os protagonistas. Com novas estratégias, alianças inesperadas e, claro, muitas emoções à flor da pele.