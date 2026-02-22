Secret Story: "Entre" na Casa mais vigiada e inovadora do País. As imagens aqui

Veja as imagens inéditas da casa do Secret Story 10.

Dez edições de Secret Story são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta décima edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.



Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens.

Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.



Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos si e veja as imagens da casa mais vigiada, secreta e inovadora do País.