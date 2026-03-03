Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Eva, mais conhecida como a «Ariel» da Casa dos Segredos, nem sempre foi ruiva e há fotos em que surge com um visual totalmente diferente. Veja tudo.

Eva entrou no Secret Story 10 no passado dia 22 de fevereiro e chamou logo à atenção, não só por esconder um segredo que envolve o namorado, Diogo, que também está na casa, mas também por despertar logo o interesse de alguns homens da casa.

Uma das coisas que mais a caracteriza é o cabelo ruivo e até é tratada por Ariel, numa clara referência à princesa da Disney que tem o cabelo ruivo. Mas a verdade é que Eva não é realmente ruiva e há provas!

Em alguns registos que estão no seu Instagram, Eva surge com o cabelo loiro.