Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Eva entrou no Secret Story 10 no passado dia 22 de fevereiro e chamou logo à atenção, não só por esconder um segredo que envolve o namorado, Diogo, que também está na casa, mas também por despertar logo o interesse de alguns homens da casa.
Uma das coisas que mais a caracteriza é o cabelo ruivo e até é tratada por Ariel, numa clara referência à princesa da Disney que tem o cabelo ruivo. Mas a verdade é que Eva não é realmente ruiva e há provas!
Em alguns registos que estão no seu Instagram, Eva surge com o cabelo loiro.
Pode ver tudo na galeria de fotografias que preparámos para si!