Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:13
Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão - Big Brother

Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

16:56
Tiago arrasa Sara: «De líder não tem nada» - Big Brother
06:14

Tiago arrasa Sara: «De líder não tem nada»

16:45
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens - Big Brother

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

16:16
O que falta a Diogo para jogar melhor? Ariana é implacável: «Nascer de novo» - Big Brother
05:35

O que falta a Diogo para jogar melhor? Ariana é implacável: «Nascer de novo»

16:16
Sara faz revelação sobre concorrente: «Das pessoas que mais me dá "medo" é ele...» - Big Brother
08:02

Sara faz revelação sobre concorrente: «Das pessoas que mais me dá "medo" é ele...»

16:11
Sara arrasa João: «Talvez venhas a dar muito pouco a esta casa» - Big Brother
04:21

Sara arrasa João: «Talvez venhas a dar muito pouco a esta casa»

16:09
Sara lança críticas a Luzia: «Consegue destabilizar bastante as pessoas» - Big Brother
07:33

Sara lança críticas a Luzia: «Consegue destabilizar bastante as pessoas»

16:02
Sara e Pedro entram em discórdia: «Devia ter mais opiniões... Aparecer sempre que conseguir» - Big Brother
08:42

Sara e Pedro entram em discórdia: «Devia ter mais opiniões... Aparecer sempre que conseguir»

15:51
Imperdível! Sara e Tiago entram novamente em confronto: «As tuas palavras nunca me vão abalar» - Big Brother
04:10

Imperdível! Sara e Tiago entram novamente em confronto: «As tuas palavras nunca me vão abalar»

15:02
Momento fofo: Eva e Diogo beijam-se às escondidas na casa de banho - Big Brother
01:04

Momento fofo: Eva e Diogo beijam-se às escondidas na casa de banho

14:57
Inédito. Sara empenhada em descobrir quem é que acusou Diana Dora de «fazer teatro» - Big Brother
04:45

Inédito. Sara empenhada em descobrir quem é que acusou Diana Dora de «fazer teatro»

14:46
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto - Big Brother
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

14:38
Diana Dora mostra-se implacável e Ricardo João dá conselho de "milhões" à colega - Big Brother
09:47

Diana Dora mostra-se implacável e Ricardo João dá conselho de "milhões" à colega

14:26
Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação - Big Brother

Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação

14:00
«Mas o que é que eu disse que te ofendeu?»: Diana Dora pede explicações a Eva após viverem momento tenso - Big Brother
03:24

«Mas o que é que eu disse que te ofendeu?»: Diana Dora pede explicações a Eva após viverem momento tenso

13:33
Ana faz revelação inédita sobre como espera que a vida seja no pós reality: «Não esperem...» - Big Brother
01:49

Ana faz revelação inédita sobre como espera que a vida seja no pós reality: «Não esperem...»

12:46
Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet - Big Brother

Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

12:42
O assunto da festa continua a dar que falar: Ana e Jéssica trocam ideias e esclarecem divergências - Big Brother
02:38

O assunto da festa continua a dar que falar: Ana e Jéssica trocam ideias e esclarecem divergências

12:06
Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias - Big Brother
01:52

Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias

11:48
Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo - Big Brother
01:32

Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo

11:48
Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10 - Big Brother

Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

11:45
Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam - Big Brother

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

11:44
Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa - Big Brother
03:21

Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa

11:24
Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso - Big Brother
01:58

Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso

11:20
Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas - Big Brother
01:46

Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas

Acompanhe ao minuto

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam - Big Brother
Eva, mais conhecida como a «Ariel» da Casa dos Segredos, nem sempre foi ruiva e há fotos em que surge com um visual totalmente diferente. Veja tudo.

Eva entrou no Secret Story 10 no passado dia 22 de fevereiro e chamou logo à atenção, não só por esconder um segredo que envolve o namorado, Diogo, que também está na casa, mas também por despertar logo o interesse de alguns homens da casa.

Uma das coisas que mais a caracteriza é o cabelo ruivo e até é tratada por Ariel, numa clara referência à princesa da Disney que tem o cabelo ruivo. Mas a verdade é que Eva não é realmente ruiva e há provas!

Em alguns registos que estão no seu Instagram, Eva surge com o cabelo loiro. 

Pode ver tudo na galeria de fotografias que preparámos para si!

Temas: Eva Cabelo Fotos Ariel

Mais Fotos

Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

Há 7 min
Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

Hoje às 12:46
«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Hoje às 11:03
No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

Ontem às 11:16
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Ontem às 09:53
Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

1 mar, 21:56
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Hoje às 10:18
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Há 2h e 34min
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Hoje às 12:37
Ver Mais

Notícias

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Há 34 min
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Há 49 min
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Há 1h e 42min
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Há 2h e 22min
Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação

Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação

Há 2h e 54min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

Ontem às 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

Ontem às 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Há 49 min
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Há 1h e 42min
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Há 2h e 22min
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Hoje às 12:37
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Hoje às 11:46
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Há 2h e 34min
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Ontem às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Há 1h e 33min
Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Há 1h e 51min
Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Há 2h e 15min
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Hoje às 11:27
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Hoje às 11:27
Ver Mais Outros Sites