Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Pedro mostrou fotografias inéditas da infância, por escolha própria, antes da transição. As imagens foram exibidas no Especial do Secret Story 10 e ajudam a compreender a sua história.

Durante o especial de estreia do Secret Story - Casa dos Segredos 10, Pedro revelou o seu segredo, «mudei de sexo», e partilhou com o público um conjunto de fotografias da sua infância, anteriores à transição.

Nas imagens, surge ainda numa apresentação feminina, numa fase da vida em que já sentia que algo não estava alinhado com a sua verdadeira identidade. Desde cedo, expressava comportamentos associados ao género masculino e questionava as diferenças que sentia no próprio corpo.

As fotografias ajudam a contextualizar o percurso que descreveu em direto, num testemunho emotivo conduzido por Cristina Ferreira. «Era infeliz naquela forma», afirmou, ao recordar a infância e adolescência marcadas por confusão e sofrimento.

A exibição destas imagens tornou o momento ainda mais impactante, permitindo ao público acompanhar visualmente a transformação e a evolução de Pedro ao longo dos anos.

Hoje, assume-se com orgulho e entra no Secret Story 10 determinado a partilhar a sua história, representar a comunidade trans e lutar pelos seus objetivos.

Percorra a galeria e veja como era Pedro

