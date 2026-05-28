Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

Mariana Duarte voltou a chamar a atenção dos seguidores nas redes sociais depois de partilhar novas fotografias no Instagram.

A ex-concorrente d' O Triângulo surge agora sem aparelho dentário, uma diferença visível em relação à altura em que participou no programa, em 2023.

As imagens não passaram despercebidas aos fãs, que rapidamente reagiram na caixa de comentários com vários elogios à jovem: “Muito gata”, escreveu um dos seguidores.

Mariana Duarte continua ativa nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos do dia a dia com quem a acompanha desde a passagem pelo reality-show da TVI.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens.