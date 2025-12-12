Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

Este Natal, surpreenda aquela pessoa especial com este presente "feito" por Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz acaba de lançar um projeto seu, fora da televisão, e não podia estar mais feliz. Além disso, trata-se de uma coleção super original, que é uma ideia super gira de presente para oferecer neste Natal!

Nas redes sociais, a apresentadora da TVI mostrou tudo aos seus seguidores. «Um dia lanço uma coisa minha. Hoje é o dia», começou por escrever, na legenda de um vídeo, publicado no Instagram, em que mostra o seu mais recente projeto: louça personalizada com frases muito caricatas.

«A ideia já flutuava na minha cabeça há muito tempo e agora em colaboração com o @atelierembaixador consigo tirá-la, literalmente, do forno. Peças simples, clássicas, intemporais mas com um twist. Um bocadinho como eu!», prosseguiu.

«Da minha cabeça e das mãos da Mariana e da Constança, para a vossa cozinha. Três peças personalizáveis ao vosso gosto, feitas à mão com todo o amor: um prato de bolo, um prato “banana bread” e uma tigela de aperitivos com molheira. Escolham a peça, a frase (no caso do prato de bolo) e a cor das letras, e tenham um bocadinho de mim em vossas casas. ❤️ Mas apressem-se porque como é tudo feito à mão, as unidades são limitadas!», escreveu ainda.

Pode ver aqui as imagens em questão:

O novo projeto de Maria Botelho Moniz agitou a Internet e todos ficaram encantados com a ideia. Houve até quem frisasse que seria uma excelente ideia para presente de Natal.

«Adoro as frases!! 😍», «Parabéns que peças lindas adorei e que excelente ideia para presente de natal 😍», «Maria, que originais 😀😀 adoro as frases! ❤️ Parabéns pelo projeto 👏», «Adoro! Está um máximo este coleção👏», «Mãos de fada, tão bonitas...parabéns às três 👏», «A fada dos 7 ofícios 👏», «Valorosa Mulher!», pode ler-se, nos comentários das publicações.