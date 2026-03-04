Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:41
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo - Big Brother

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

17:40
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos - Big Brother
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

17:36
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana - Big Brother
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

17:28
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa - Big Brother
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

17:18
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara - Big Brother
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

17:07
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago - Big Brother
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

16:53
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega - Big Brother

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

16:51
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa - Big Brother
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

16:51
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…» - Big Brother
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

16:48
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único - Big Brother
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

16:37
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa - Big Brother
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

16:35
«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro - Big Brother
06:16

«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro

16:23
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…» - Big Brother
05:16

Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»

16:05
«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa - Big Brother
05:29

«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa

15:52
«Anda sempre pela calada»: Entre risos, Diana Dora nomeia João como planta da casa - Big Brother
02:36

«Anda sempre pela calada»: Entre risos, Diana Dora nomeia João como planta da casa

15:51
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes - Big Brother
03:14

Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes

15:51
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica - Big Brother
04:13

Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica

15:30
No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia - Big Brother
04:14

No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia

14:44
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante" - Big Brother
02:24

«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"

14:43
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega - Big Brother
01:46

Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega

14:42
Ricardo com interesse em Catarina? Concorrente abre o coração e desabafa com Norberto: «Esquece o beijo» - Big Brother
01:27

Ricardo com interesse em Catarina? Concorrente abre o coração e desabafa com Norberto: «Esquece o beijo»

14:20
Inédito. As teorias não param de surgir e estes concorrentes apostam tudo na descoberta dos segredos - Big Brother
10:41

Inédito. As teorias não param de surgir e estes concorrentes apostam tudo na descoberta dos segredos

14:09
Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem» - Big Brother
02:22

Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»

13:04
Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo - Big Brother
06:14

Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo

12:21
«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós - Big Brother
04:02

«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós

Acompanhe ao minuto

Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama - Big Brother
Muito antes de entrarem na Casa do Secret Story 10, estas concorrentes já davam que falar. Entre poses arrojadas, looks ousados e muita confiança, as fotografias partilhadas nas redes sociais revelam um lado mais sensual e irreverente que está a surpreender os fãs do reality show da TVI.

A nova edição de Secret Story 10 chegou com uma Casa totalmente renovada e cheia de mistérios, mas há algo que não mudou: o impacto das concorrentes junto do público. Fora do jogo, antes de aceitarem o desafio da TVI, várias participantes já partilhavam momentos marcantes da sua vida pessoal, incluindo fotografias que evidenciam confiança, atitude e sensualidade.

De Ana, gerontóloga de Valongo que agora decidiu cuidar de si própria, a Jéssica, empresária no ramo da cosmética que divide a vida entre Portugal e a China, todas têm percursos distintos, mas algo em comum: não têm medo de assumir a sua imagem.

Também Luzia, intensa e sem filtros, Sara, esteticista de imagem irrepreensível, ou Ariana, sempre expressiva e cheia de energia, já mostravam nas redes sociais um lado ousado que agora está a ser redescoberto pelos espectadores.

Entre produções mais elaboradas, looks de verão e fotografias em biquíni ou vestidos justos, as imagens revelam mulheres seguras, determinadas e confortáveis com o seu corpo. Um contraste interessante com o ambiente de pressão e estratégia que vivem atualmente dentro da Casa mais vigiada do país.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Percorra toda a galeria e veja as melhores fotografias

Temas: Secret Story 10 Casa dos Segredos

Mais Fotos

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Há 2h e 13min
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Hoje às 11:08
Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Hoje às 10:28
Dos relvados à moda: As imagens de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Dos relvados à moda: As imagens de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Ontem às 18:10
Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

Ontem às 17:13
Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

Ontem às 12:46
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Hoje às 11:08
1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
Ver Mais

Notícias

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Há 20 min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 38 min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 40 min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 1h e 26min
Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Há 1h e 43min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Hoje às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 2h e 14min
Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 2h e 45min
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
02:24

«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"

Há 3h e 35min
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
01:46

Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega

Há 3h e 36min
Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 3h e 45min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Maria Botelho Moniz bate o pé: "Às vezes, as pessoas esquecem-se"

Maria Botelho Moniz bate o pé: "Às vezes, as pessoas esquecem-se"

Há 2h e 11min
Francisco Macau quer adotar criança: "Faz parte mesmo dos nossos planos"

Francisco Macau quer adotar criança: "Faz parte mesmo dos nossos planos"

Há 3h e 30min
"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

Há 3h e 39min
Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Hoje às 12:34
João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

Hoje às 08:23
Ver Mais Outros Sites