Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

Muito antes de entrarem na Casa do Secret Story 10, estas concorrentes já davam que falar. Entre poses arrojadas, looks ousados e muita confiança, as fotografias partilhadas nas redes sociais revelam um lado mais sensual e irreverente que está a surpreender os fãs do reality show da TVI.

A nova edição de Secret Story 10 chegou com uma Casa totalmente renovada e cheia de mistérios, mas há algo que não mudou: o impacto das concorrentes junto do público. Fora do jogo, antes de aceitarem o desafio da TVI, várias participantes já partilhavam momentos marcantes da sua vida pessoal, incluindo fotografias que evidenciam confiança, atitude e sensualidade.

De Ana, gerontóloga de Valongo que agora decidiu cuidar de si própria, a Jéssica, empresária no ramo da cosmética que divide a vida entre Portugal e a China, todas têm percursos distintos, mas algo em comum: não têm medo de assumir a sua imagem.

Também Luzia, intensa e sem filtros, Sara, esteticista de imagem irrepreensível, ou Ariana, sempre expressiva e cheia de energia, já mostravam nas redes sociais um lado ousado que agora está a ser redescoberto pelos espectadores.

Entre produções mais elaboradas, looks de verão e fotografias em biquíni ou vestidos justos, as imagens revelam mulheres seguras, determinadas e confortáveis com o seu corpo. Um contraste interessante com o ambiente de pressão e estratégia que vivem atualmente dentro da Casa mais vigiada do país.

Percorra toda a galeria e veja as melhores fotografias