Ao Minuto

22:07
«Se tem o azar de saltar fora... ela monta-se logo noutro»: Concorrente é alvo de acusação que vai dar que falar - Big Brother
02:43

«Se tem o azar de saltar fora... ela monta-se logo noutro»: Concorrente é alvo de acusação que vai dar que falar

22:04
Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções - Big Brother

Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções

22:04
«Elogia-te para acabar a frase a destruir-te»: Dylan é implacável a falar de concorrente - Big Brother
02:43

«Elogia-te para acabar a frase a destruir-te»: Dylan é implacável a falar de concorrente

21:56
Bruno Simão é comparado a Sandro por ser... uma "vela"? A nova teoria da casa - Big Brother
01:40

Bruno Simão é comparado a Sandro por ser... uma "vela"? A nova teoria da casa

21:49
Liliana diz que Inês não vai sair por estar num enredo com Dylan: «Dá-lhe jeito» - Big Brother
01:50

Liliana diz que Inês não vai sair por estar num enredo com Dylan: «Dá-lhe jeito»

21:48
"Terrorismo psicológico": Atacado por vários lados, Pedro Jorge reage - Big Brother
02:39

"Terrorismo psicológico": Atacado por vários lados, Pedro Jorge reage

21:44
"Asqueroso, cobarde e ordinário": Este concorrente foi alvo de insultos e não deixou nada por dizer - Big Brother
02:39

"Asqueroso, cobarde e ordinário": Este concorrente foi alvo de insultos e não deixou nada por dizer

21:37
'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente - Big Brother
02:43

'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente

19:32
O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story - Big Brother

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

13:53
Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti» - Big Brother
03:31

Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti»

13:14
Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina - Big Brother
04:23

Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina

12:12
Ana continua irritada com Marisa Susana: «Papel de vitimização comigo não dá» - Big Brother
08:38

Ana continua irritada com Marisa Susana: «Papel de vitimização comigo não dá»

12:08
Tensão máxima! Marisa Susana e Ana aos gritos: «Não sou empregada de ninguém» - Big Brother
03:01

Tensão máxima! Marisa Susana e Ana aos gritos: «Não sou empregada de ninguém»

11:27
Marisa tenta despistar Liliana: «O suposto casal que poderia haver aqui…» - Big Brother
02:59

Marisa tenta despistar Liliana: «O suposto casal que poderia haver aqui…»

11:21
Liliana atira: «A Inês teve esse apego emocional e tudo começou a partir de uma viagem a Las Vegas» - Big Brother
01:37

Liliana atira: «A Inês teve esse apego emocional e tudo começou a partir de uma viagem a Las Vegas»

11:04
Leandro e Marisa Susana falam nas costas de Pedro e Marisa. Mas são apanhados e mudam de assunto - Big Brother
02:13

Leandro e Marisa Susana falam nas costas de Pedro e Marisa. Mas são apanhados e mudam de assunto

10:58
Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar» - Big Brother
01:06

Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar»

10:22
Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um - Big Brother
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

10:05
Alerta ‘pombinhos’: Dylan e Inês trocam beijos e muitos mimos ao acordar - Big Brother
02:05

Alerta ‘pombinhos’: Dylan e Inês trocam beijos e muitos mimos ao acordar

02:42
Marisa Susana, Fábio e Liliana mostram-se incomodados com destaque de Pedro - Big Brother
02:48

Marisa Susana, Fábio e Liliana mostram-se incomodados com destaque de Pedro

02:40
Dylan: «Se ganhar um Pedro ou um Leandro é vergonhoso» - Big Brother
06:41

Dylan: «Se ganhar um Pedro ou um Leandro é vergonhoso»

02:12
Marisa Susana confusa com incoerência de Marisa: «Está muito mal e de repente fica a rir...» - Big Brother
07:39

Marisa Susana confusa com incoerência de Marisa: «Está muito mal e de repente fica a rir...»

02:07
Liliana queixa-se de Fábio mesmo na sua cara: «Eu odeio...» - Big Brother
06:43

Liliana queixa-se de Fábio mesmo na sua cara: «Eu odeio...»

23:37
Sessão de cinema muito romântica. Dylan e Inês dão beijinhos à frente de todos - Big Brother
00:51

Sessão de cinema muito romântica. Dylan e Inês dão beijinhos à frente de todos

22:41
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo» - Big Brother
01:10

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

Acompanhe ao minuto

Veja Mais

Mais Vistos

Ver Mais

Notícias

Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ver Mais Outros Sites