Marcia Soares deslumbrou no 33º aniversário da TVI com um vestido branco tipo corset que valorizava a silhueta, enquanto a parte de baixo transparente adicionava um toque ousado e sofisticado. O contraste entre a estrutura elegante do corpete e a saia fluida e translúcida criou um visual sensual sem perder a classe.
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares
- Secret Story
- Ontem às 20:01
