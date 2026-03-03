Sexy e ousada: concorrente do Secret Story fotografa-se no Estádio do Dragão

Jéssica Jeremias, empresária e concorrente do Secret Story, está noiva de Wilson Manafá, a jovem tem acompanhado de perto a carreira do futebolista, que representou o FC Porto entre 2018 e 2023 e joga atualmente no Shanghai Shenhua. A empresária revelou recentemente que está noiva do atleta, assumindo viver uma fase de mudança e afirmação pessoal.

Mãe de dois filhos, Jéssica divide a sua vida entre Portimão e a China, acompanhando o percurso profissional do companheiro há vários anos. “O meu noivo, Wilson Manafá, está a jogar em Xangai e eu há sete anos que ando de mochila às costas a viver o sonho dele. Agora, está na altura de viver o meu”, explicou. Determinada a aproveitar esta nova etapa, entra no reality show com a ambição de conquistar o seu próprio espaço mediático e mostrar quem é para além da relação com o conhecido jogador.