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Sofia Sousa tem novo namorado. E as imagens estão a dar que falar

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Veja as fotos de Sofia Sousa com o novo amor.

Sofia Sousa está novamente apaixonada e já não esconde a relação. A ex-concorrente do Secret Story tem partilhado vários momentos com o novo namorado nas redes sociais, mostrando-se feliz e cúmplice nesta nova fase da sua vida.

Nas publicações, o casal surge em clima de grande proximidade, com registos de passeios e momentos a dois que evidenciam a ligação entre ambos.

Depois de relações passadas mais atribuladas, Sofia parece agora viver uma fase mais tranquila e estável, assumindo o amor sem reservas e recebendo o apoio dos fãs, que celebram esta nova etapa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Sofia Sousa com o namorado. 

Temas: Sofia Sousa Namorado

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