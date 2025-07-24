Sónia Jesus mudou radicalmente o visual. Veja o antes e depois da ex-concorrente do Big Brother

Vai surpreender-se com a transformação de Sónia Jesus.

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, voltou a dar por uma mudança radical de visual. A ex-participante surpreendeu os seguidores ao trocar o habitual cabelo loiro por um tom castanho escuro, marcando um contraste evidente com a imagem a que já nos habituara.

A nova cor de cabelo, revelada primeiramente através das redes sociais, foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a mudança de Sónia Jesus.

Entretanto, Sónia Jesus esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, onde mostrou novamente o visual e falou sobre uma fase mais difícil da sua vida, em que o noivo, Vítor Soares, esteve preso.

«Uma bomba» na vida de Sónia

No «Dois às 10», da TVI, Sónia recordou o momento em que o noivo, Vítor Soares - mais conhecido por Vitó - foi acusado e preso por tráfico de droga.

«Foi uma bomba. Ainda hoje as pessoas questionam e dizem ‘ela sabia’, mas eu nunca senti necessidade de me justificar nem provar nada a ninguém», começou por referir.

Depois, Sónia contou como reagiu a tudo o que aconteceu: «O meu foco foi não lhe virar as costas. A partir do momento em que eu me sento e vejo um homem arrependido....», afirmou, revelando as palavras que disse a Vitó quando ele foi acusado e preso.

«Calma, eu estou aqui, não te vou largar a mão, isto vai passar, cometeste um erro, tens de pagar por ele, mas eu estou aqui, não te vou abandonar», contou Sónia.

A ex-concorrente do Big Brother rematou, orgulhosa: «Hoje pagou pelo seu erro, é um homem livre, que não deve nada à justiça (...) Não me orgulho do que ele fez, mas do que se tornou».