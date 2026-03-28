Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

15:24
Jéssica desiludida com Ariana: «Não sou capaz de lhe dar um abraço» - Big Brother
01:45

Jéssica desiludida com Ariana: «Não sou capaz de lhe dar um abraço»

15:21
Sara comenta postura de Ariana: «Viu todo o sofrimento (...) e mesmo assim mantém-se» - Big Brother
01:05

Sara comenta postura de Ariana: «Viu todo o sofrimento (...) e mesmo assim mantém-se»

15:08
Diogo atira: «Também me podia queixar do João estar na cama com a Eva» - Big Brother
02:13

Diogo atira: «Também me podia queixar do João estar na cama com a Eva»

15:02
Hugo confronta Ariana por causa de Diogo: «Só estás a pensar em ti» - Big Brother
01:54

Hugo confronta Ariana por causa de Diogo: «Só estás a pensar em ti»

12:17
Eva teme futuro na casa com Diogo e Ariana: «Não sei se não me vão querer atacar» - Big Brother
01:29

Eva teme futuro na casa com Diogo e Ariana: «Não sei se não me vão querer atacar»

11:55
Jéssica defende Eva: «Muito bem está a miúda (...) isto é massacre diário» - Big Brother
02:06

Jéssica defende Eva: «Muito bem está a miúda (...) isto é massacre diário»

11:53
Jéssica indignada com comportamentos de Diogo: «Foi para isto que ele ficou aqui!?» - Big Brother
02:06

Jéssica indignada com comportamentos de Diogo: «Foi para isto que ele ficou aqui!?»

11:52
Hugo defende Eva e arrasa Diogo: «Na cara da miúda, em frente a toda a gente» - Big Brother
03:51

Hugo defende Eva e arrasa Diogo: «Na cara da miúda, em frente a toda a gente»

11:48
Diogo foi para a cama de Ariana pela manhã. Hugo comenta: «Vamos continuar a passar paninhos quentes?» - Big Brother
04:46

Diogo foi para a cama de Ariana pela manhã. Hugo comenta: «Vamos continuar a passar paninhos quentes?»

11:39
Jéssica sobre Ariana: «Criaste um sentimento em cima de uma relação, tens de mandar a pessoa embora» - Big Brother
07:03

Jéssica sobre Ariana: «Criaste um sentimento em cima de uma relação, tens de mandar a pessoa embora»

11:09
Não se largam! Entre sussurros e muitos mimos, Ariana e Diogo mais cúmplices do que nunca - Big Brother
01:33

Não se largam! Entre sussurros e muitos mimos, Ariana e Diogo mais cúmplices do que nunca

10:44
Ariana e Diogo trocam abracinhos e beijinhos na cama - Big Brother
01:16

Ariana e Diogo trocam abracinhos e beijinhos na cama

10:43
Liliana critica Ariana: «Ela não tem que te perguntar, só ter dois dedos de testa e pôr-se no teu lugar» - Big Brother
04:26

Liliana critica Ariana: «Ela não tem que te perguntar, só ter dois dedos de testa e pôr-se no teu lugar»

10:38
Eva incrédula com comportamento de Diogo: «Estava deitado, enfiado nos lençóis» - Big Brother
03:11

Eva incrédula com comportamento de Diogo: «Estava deitado, enfiado nos lençóis»

10:37
Cumplicidade matinal: Diogo deita-se na cama de Ariana - Big Brother
04:26

Cumplicidade matinal: Diogo deita-se na cama de Ariana

10:06
Eva começa a manhã a dançar animada. E João junta-se a ela - Big Brother
01:56

Eva começa a manhã a dançar animada. E João junta-se a ela

02:30
Jéssica quer imitar missão épica de Juliana? Conheça o plano para assustar os colegas - Big Brother
02:00

Jéssica quer imitar missão épica de Juliana? Conheça o plano para assustar os colegas

01:28
Ana faz análise do jogo de Diogo com Ariana e dá-lhe dica: «É uma grande oportunidade de jogo» - Big Brother
03:31

Ana faz análise do jogo de Diogo com Ariana e dá-lhe dica: «É uma grande oportunidade de jogo»

01:07
Ariana reúne grupo após “roubo” e Ricardo João “passa-se” e abandona sala: «Não sejas egoísta!» - Big Brother
04:59

Ariana reúne grupo após “roubo” e Ricardo João “passa-se” e abandona sala: «Não sejas egoísta!»

00:36
Paz na casa? Ariana depila as pernas de Diogo. Já João provoca Eva com salpicos - Big Brother
02:19

Paz na casa? Ariana depila as pernas de Diogo. Já João provoca Eva com salpicos

00:25
Diogo sai da festa e Ariana vai atrás dele. Eva avisa Diogo: «Ela não tem que estar a sair» - Big Brother
02:40

Diogo sai da festa e Ariana vai atrás dele. Eva avisa Diogo: «Ela não tem que estar a sair»

00:11
Ariana e João incomodados com conversa de Ana: «A instigar mais, mais e mais, já não chega?» - Big Brother
03:13

Ariana e João incomodados com conversa de Ana: «A instigar mais, mais e mais, já não chega?»

23:51
Ana acha que Ariana não sai: «Assumiu o posicionamento de não se afastar do Diogo, as pessoas vão querer ver» - Big Brother
02:33

Ana acha que Ariana não sai: «Assumiu o posicionamento de não se afastar do Diogo, as pessoas vão querer ver»

23:28
Ariana e Diogo dão beijinho de boa noite. Veja o momento - Big Brother
01:18

Ariana e Diogo dão beijinho de boa noite. Veja o momento

23:16
Alta tensão: Diogo acusa Eva de não ajudar nas tarefas. Ariana também lança farpas - Big Brother
04:28

Alta tensão: Diogo acusa Eva de não ajudar nas tarefas. Ariana também lança farpas

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

Há 11 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Patrícia não perdoa triângulo amoroso do Secret Story: «Chorei com a Eva»

Patrícia não perdoa triângulo amoroso do Secret Story: «Chorei com a Eva»

Há 56 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Ainda se lembra de Patrícia e Jéssica? Veja como mudaram mãe e filha do Big Brother 2022

Ainda se lembra de Patrícia e Jéssica? Veja como mudaram mãe e filha do Big Brother 2022

Há 56 min
Ex-concorrente partilha história de vida dura: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos. Não tinha cama»

Ex-concorrente partilha história de vida dura: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos. Não tinha cama»

Há 1h e 5min
Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Há 1h e 6min
Esta ex-concorrente já limpou os estúdios da TVI. Idevor e Mónica Jardim surpreendidos com revelação

Esta ex-concorrente já limpou os estúdios da TVI. Idevor e Mónica Jardim surpreendidos com revelação

Há 1h e 25min
Jéssica desiludida com Ariana: «Não sou capaz de lhe dar um abraço»

Jéssica desiludida com Ariana: «Não sou capaz de lhe dar um abraço»

Há 1h e 26min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Sara comenta postura de Ariana: «Viu todo o sofrimento (...) e mesmo assim mantém-se»

Sara comenta postura de Ariana: «Viu todo o sofrimento (...) e mesmo assim mantém-se»

Há 1h e 29min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Lê cartas e prevê o futuro. Lídia revela quem acredita quem será expulso do Secret Story

Lê cartas e prevê o futuro. Lídia revela quem acredita quem será expulso do Secret Story

Há 1h e 36min
Diogo atira: «Também me podia queixar do João estar na cama com a Eva»

Diogo atira: «Também me podia queixar do João estar na cama com a Eva»

Há 1h e 42min
Hugo confronta Ariana por causa de Diogo: «Só estás a pensar em ti»

Hugo confronta Ariana por causa de Diogo: «Só estás a pensar em ti»

Há 1h e 48min
Antes da 1ª Companhia, seria impensável para Soraia Sousa fazer isto. Agora conseguiu e há imagens

Antes da 1ª Companhia, seria impensável para Soraia Sousa fazer isto. Agora conseguiu e há imagens

Há 1h e 55min

Mais Vistos

Eva incrédula com comportamento de Diogo: «Estava deitado, enfiado nos lençóis»
03:11

Eva incrédula com comportamento de Diogo: «Estava deitado, enfiado nos lençóis»

Hoje às 10:38
Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

23 mar, 22:56
Eva teme futuro na casa com Diogo e Ariana: «Não sei se não me vão querer atacar»
01:29

Eva teme futuro na casa com Diogo e Ariana: «Não sei se não me vão querer atacar»

Hoje às 12:17
Não se largam! Entre sussurros e muitos mimos, Ariana e Diogo mais cúmplices do que nunca
01:33

Não se largam! Entre sussurros e muitos mimos, Ariana e Diogo mais cúmplices do que nunca

Hoje às 11:09
Diogo foi para a cama de Ariana pela manhã. Hugo comenta: «Vamos continuar a passar paninhos quentes?»
04:46

Diogo foi para a cama de Ariana pela manhã. Hugo comenta: «Vamos continuar a passar paninhos quentes?»

Hoje às 11:48
Ver Mais

Notícias

Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Há 1h e 6min
Antes da 1ª Companhia, seria impensável para Soraia Sousa fazer isto. Agora conseguiu e há imagens

Antes da 1ª Companhia, seria impensável para Soraia Sousa fazer isto. Agora conseguiu e há imagens

Há 1h e 55min
Inês Gama e Dylan Fonte vão ser pais? Ex-concorrente dá a resposta mais inesperada de sempre

Inês Gama e Dylan Fonte vão ser pais? Ex-concorrente dá a resposta mais inesperada de sempre

Há 3h e 44min
Guilherme Baptista surpreende Bárbara Parada com o «pedido de namoro mais mágico do mundo». Veja o vídeo

Guilherme Baptista surpreende Bárbara Parada com o «pedido de namoro mais mágico do mundo». Veja o vídeo

Hoje às 10:23
Novas declarações! Irmã de Eva comenta o triângulo dentro da casa: «Merece muito melhor»

Novas declarações! Irmã de Eva comenta o triângulo dentro da casa: «Merece muito melhor»

Ontem às 19:51
Ver Mais Notícias

Opinião

Francisco Monteiro condena atitude de João após revelação do segredo de Eva

Francisco Monteiro condena atitude de João após revelação do segredo de Eva

Ontem às 18:51
Francisco Monteiro aplaude atitude de concorrente: «Pela primeira vez, vou conseguir elogiar o…»

Francisco Monteiro aplaude atitude de concorrente: «Pela primeira vez, vou conseguir elogiar o…»

Ontem às 18:24
«Não dão o mesmo colo à Ariana»: João Ricardo acredita que existe “empatia seletiva” dentro da casa

«Não dão o mesmo colo à Ariana»: João Ricardo acredita que existe “empatia seletiva” dentro da casa

Ontem às 17:54
Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

26 mar, 18:01
«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

26 mar, 17:55
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»
02:42

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»

Ontem às 19:18
«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho
01:25

«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho

26 mar, 20:01
O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento
01:42

O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento

26 mar, 19:45
A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»
03:00

A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»

26 mar, 18:31
Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»
02:06

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»

25 mar, 13:06
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story
14:39

A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

Há 11 min
Patrícia não perdoa triângulo amoroso do Secret Story: «Chorei com a Eva»
13:20

Patrícia não perdoa triângulo amoroso do Secret Story: «Chorei com a Eva»

Há 56 min
Ainda se lembra de Patrícia e Jéssica? Veja como mudaram mãe e filha do Big Brother 2022
13:20

Ainda se lembra de Patrícia e Jéssica? Veja como mudaram mãe e filha do Big Brother 2022

Há 56 min
Ex-concorrente partilha história de vida dura: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos. Não tinha cama»
11:54

Ex-concorrente partilha história de vida dura: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos. Não tinha cama»

Há 1h e 5min
Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Há 1h e 6min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
02:50

Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações

Ontem às 14:44
Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém
05:09

Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém

Ontem às 14:38
A ferver. Concílio dos nomeados em torno do triângulo amoroso
06:19

A ferver. Concílio dos nomeados em torno do triângulo amoroso

Ontem às 14:31
Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso
03:39

Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso

Ontem às 13:55
Emocionante. Eva e João falam sobre amor incondicional
01:41

Emocionante. Eva e João falam sobre amor incondicional

Ontem às 13:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Sem maquilhagem e de fato e gravata! José Castelo Branco surge irreconhecível... e choca tudo e todos: "Não acredito"

Sem maquilhagem e de fato e gravata! José Castelo Branco surge irreconhecível... e choca tudo e todos: "Não acredito"

Há 38 min
Ao lado do namorado, Bárbara Parada toma decisão: "Para fechar..."

Ao lado do namorado, Bárbara Parada toma decisão: "Para fechar..."

Hoje às 09:22
Longe de Portugal, Bárbara Parada em imagens únicas: "O pedido de namoro mais mágico do mundo"

Longe de Portugal, Bárbara Parada em imagens únicas: "O pedido de namoro mais mágico do mundo"

Hoje às 08:38
Jéssica Vieira reencontrou o amor? Esta é a imagem que está a dar que falar!

Jéssica Vieira reencontrou o amor? Esta é a imagem que está a dar que falar!

Ontem às 10:41
Polémica sem fim! Ex-concorrente do "Big Brother" deixa clínica psiquiátrica após dois meses de internamento

Polémica sem fim! Ex-concorrente do "Big Brother" deixa clínica psiquiátrica após dois meses de internamento

Ontem às 09:26
Ver Mais Outros Sites