Surpreendente: Francisco Monteiro revela 'crush' famosa. É atriz e estava na gala da TVI

A resposta é surpreendente. Saiba tudo aqui!

Francisco Monteiro surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu 'crush' (paixoneta) da adolescência. Uma pista: É atriz e estava na gala do 32.º aniversário da TVI.

À margem do evento que aconteceu este sábado, doa 22 de fevereiro, no Casino do Estoril, o ex-concorrente e atual comentador do Secret Story não deixou nada por dizer.

«Quando eras adolescente quem é que era o teu 'crush' (paixoneta) famoso?», questionou a repórter Mafalda Oliveira, do digital da TVI. «Olha assim mais novinho era a Maria João Bastos», respondeu Francisco com frontalidade.

Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens de Francisco Monteiro e Maria João Bastos na gala da TVI.