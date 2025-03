Surpreendente! Miguel Vicente mostra-se com o filho e recebe apoio de ex-concorrentes: «O que importa»

Apesar de dentro do jogo Miguel Vicente ter sido alvo de críticas, cá fora recebeu apoios dos ex-concorrentes.

Miguel Vicente ficou em segundo lugar no Secret Story - Desafio Final e já retomou a sua vida normal. Num vídeo partilhado no Instagram, o algarvio mostrou-se com o filho Duarte e recebeu apoio de ex-concorrentes.

Apesar de no jogo serem 'rivais', fora da casa puseram tudo de parte e deixaram mensagens de apoio a Miguel Vicente. Exemplos disso são Tiago Rufino e Daniela Santos.

«O que importa», escreveu Daniela Santos. «O mais importante é isto. Ganda abraço», escreveu Tiago Rufino.

Mas houve um comentário que saltou à vista de uma outra polémica ex-concorrente: «Os melhores irão sempre se apoiar uns aos outros , independente do resultado», escreveu Catarina Miranda.

«O que conta é o entretenimento de quem está em casa a fazer-nos companhia…. E tu deixas-te a tua alma lá , e isso tem valor. Para uns um vilão para outros uma inspiração. Obrigada», rematou.

