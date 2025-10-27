Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Ao Minuto

19:47
Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo - Big Brother
03:32

Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo

19:42
Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan - Big Brother
03:44

Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan

19:35
Nova ronda de nomeações. Concorrentes nomeiam à frente todos e houve discórdia: veja as reações - Big Brother
07:06

Nova ronda de nomeações. Concorrentes nomeiam à frente todos e houve discórdia: veja as reações

19:27
Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge! - Big Brother
04:25

Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge!

19:24
Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó» - Big Brother
01:53

Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó»

19:18
Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada» - Big Brother
06:48

Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada»

18:56
Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence - Big Brother

Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

18:53
Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me» - Big Brother
03:22

Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me»

18:53
Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana» - Big Brother
03:22

Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana»

18:47
Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana» - Big Brother
04:25

Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana»

18:40
Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...» - Big Brother
05:20

Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...»

18:31
Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida» - Big Brother
06:11

Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida»

18:22
Relação de Liliana e Fábio tem futuro? Amigas da concorrente revelam tudo e falam de «arrependimento» (Exclusivo) - Big Brother
01:23

Relação de Liliana e Fábio tem futuro? Amigas da concorrente revelam tudo e falam de «arrependimento» (Exclusivo)

18:20
Joana arrasa Fábio e Liliana: «É pelo canal. Já não querem estar um com o outro. Mas se o Dylan estivesse...» - Big Brother
00:58

Joana arrasa Fábio e Liliana: «É pelo canal. Já não querem estar um com o outro. Mas se o Dylan estivesse...»

18:17
Liliana põe em causa relação com Fábio: «Olho para ti de forma diferente...» - Big Brother
02:31

Liliana põe em causa relação com Fábio: «Olho para ti de forma diferente...»

18:05
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis - Big Brother
05:05

Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis

18:00
Bruna critica Mariana por ter «incentivado» Liliana a deixar Fábio e o caos instala-se: «Fizeste o mesmo» - Big Brother
06:07

Bruna critica Mariana por ter «incentivado» Liliana a deixar Fábio e o caos instala-se: «Fizeste o mesmo»

17:49
Liliana e Ana Cristina 'pegam-se' no intervalo da gala: «Acabas na casa de banho a chorar» - Big Brother
04:30

Liliana e Ana Cristina 'pegam-se' no intervalo da gala: «Acabas na casa de banho a chorar»

17:40
Ciúmes de Vera? Fábio faz confissão inédita: Liliana revolta-se e vira-lhe as costas - Big Brother
03:27

Ciúmes de Vera? Fábio faz confissão inédita: Liliana revolta-se e vira-lhe as costas

16:58
Pedro Jorge acusa Marisa Susana de ser «maldosa»: «Precisas de mais situações?» - Big Brother
06:53

Pedro Jorge acusa Marisa Susana de ser «maldosa»: «Precisas de mais situações?»

16:34
Ana rasga Liliana: «Não consegue estar sozinha e quando viu o Fábio...» - Big Brother
02:42

Ana rasga Liliana: «Não consegue estar sozinha e quando viu o Fábio...»

16:18
Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto» - Big Brother
02:19

Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto»

16:14
Liliana lamenta-se da 'distância' de Fábio: «Não parece que estamos numa relação» - Big Brother
03:30

Liliana lamenta-se da 'distância' de Fábio: «Não parece que estamos numa relação»

16:09
Fábio explica a Liliana proximidade do grupo de Dylan: «Ganham confiança e sou escolhido para...» - Big Brother
02:20

Fábio explica a Liliana proximidade do grupo de Dylan: «Ganham confiança e sou escolhido para...»

15:57
Pedro Jorge continua a incomodar! Fábio tira satisfações com Liliana: «A mim não me convidas» - Big Brother
05:06

Pedro Jorge continua a incomodar! Fábio tira satisfações com Liliana: «A mim não me convidas»

Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível - Big Brother
Rúben Boa Nova surpreendeu tudo e todos.

Rúben Boa Nova voltou a surpreender os fãs ao mostrar-se com cabelo comprido, num visual que rapidamente gerou curiosidade nas redes sociais.

A imagem, contudo, parece ter sido criada com recurso à inteligência artificial, numa experiência divertida que o ex-concorrente da “Casa dos Segredos” usou para imaginar como ficaria com um novo estilo.

Depois de ter realizado um transplante capilar em 2023, Rúben tem partilhado com orgulho a evolução do seu cabelo, mostrando-se mais confiante e descontraído com a sua imagem.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Rúben Boa Nova, incluindo esta, do ex-concorrente com cabelo comprido. 

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Hoje às 00:28
Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

22 out, 19:58
As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

22 out, 15:01
Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

21 out, 19:09
«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

21 out, 15:29
As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

21 out, 15:27
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis
05:05

Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis
Há 2h e 23min

Há 2h e 23min
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Hoje às 13:05
As revelações inéditas de Rui, expulso do Secret Story

As revelações inéditas de Rui, expulso do Secret Story

Hoje às 13:05
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Ontem às 23:49
Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

Há 1h e 32min
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Há 3h e 40min
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Há 3h e 46min
Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Hoje às 15:56
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Hoje às 13:05
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

Ontem às 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

Ontem às 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

Ontem às 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ana Barbosa: "Existem relações que não tem mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não tem mais espaço na nossa vida!"

Há 2h e 56min
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Há 3h e 14min
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Hoje às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Hoje às 10:21
Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Hoje às 09:48
