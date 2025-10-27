Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Rúben Boa Nova surpreendeu tudo e todos.

Rúben Boa Nova voltou a surpreender os fãs ao mostrar-se com cabelo comprido, num visual que rapidamente gerou curiosidade nas redes sociais.

A imagem, contudo, parece ter sido criada com recurso à inteligência artificial, numa experiência divertida que o ex-concorrente da “Casa dos Segredos” usou para imaginar como ficaria com um novo estilo.

Depois de ter realizado um transplante capilar em 2023, Rúben tem partilhado com orgulho a evolução do seu cabelo, mostrando-se mais confiante e descontraído com a sua imagem.

