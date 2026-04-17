Tamara Rocha faz mudança de profissão radical. As imagens que deixaram Maria Botelho Moniz confusa

As fotografias publicadas nas redes sociais tornaram-se virais e surpreenderam tudo e todos. Maria Botelho Moniz não foi uma exceção.

Tamara Rocha, ex-concorrente de O Triângulo, voltou a ser notícia nas redes sociais com uma revelação que surpreendeu tudo e todos. Na tarde de quinta-feira, dia 16 de abril, a jovem anunciou uma mudança radical de profissão que rapidamente gerou onda nas redes sociais e que até Maria Botelho Moniz não conseguiu deixar passar em branco.

Nas fotografias publicadas, Tamara aparece a vestir orgulhosamente a farda da Polícia Municipal de Barcelos, confirmando assim a grande novidade. A publicação encheu-se rapidamente de reações, com fãs e amigos a deixar mensagens de carinho e admiração nos comentários.

Entre as reações mais destacadas esteve a de Maria Botelho Moniz, que não escondeu o espanto com um «What?!», espelhando o sentimento geral de quem acompanhou a novidade.