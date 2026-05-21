Tamara Rocha impressiona após perda de peso: veja a transformação surpreendente

Tamara Rocha está em grande forma física e decidiu mostrar aos seguidores a diferença entre o passado e o presente, numa transformação que está a dar que falar.

Tamara Rocha está irreconhecível e mostrou nas redes sociais a impressionante transformação física que alcançou desde a participação n'O Triângulo.

A ex-concorrente do reality show da TVI partilhou uma comparação entre uma fotografia antiga e uma imagem recente, onde surge mais magra, tonificada e em excelente forma física, deixando os seguidores surpreendidos com a mudança.

Na publicação, Tamara Rocha fez questão de sublinhar que o resultado foi alcançado com muito esforço, disciplina e persistência, mesmo nos dias mais difíceis.

«Não foi sorte, foi esforço. Não foi motivação todos os dias, foi disciplina mesmo nos dias difíceis», escreveu, inspirando vários fãs que elogiaram a sua dedicação e evolução física.

Veja as imagens da transformação de Tamara Rocha na nossa galeria.