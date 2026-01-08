Tem 25 anos e "arrasa" na Internet: Conheça a jovem que terá "roubado" o coração de Maycon Douglas

Conheça a alegada namorada de Maycon Douglas.

Raquel Coelho, uma jovem de 25 anos com forte presença no Instagram, tornou-se recentemente uma figura mediática por motivos trágicos.

A jovem assumiu-se publicamente como a suposta namorada de Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, encontrado morto na Nazaré.

Na sequência da confirmação da morte, Raquel Coelho recorreu às redes sociais para partilhar uma declaração de amor, acompanhada de imagens íntimas dela com Maycon.

A publicação rapidamente gerou grande atenção mediática, mas também alguma polémica, com familiares de Maycon a questionarem a exposição pública do luto.

