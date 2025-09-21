«Tenho um altar com objetos sexuais». Carina mostra as imagens que provam o seu segredo

Segredo inesperado. Está revelado que o segredo «Tenho um altar de objetos sexuais» pertence a Carina

Está revelado mais um segredo da edição do Secret Story – Casa dos Segredos. Carina é a concorrente que guarda a revelação insólita: «Tenho um altar de objetos sexuais».

No confessionário, a jovem explicou o que está por detrás desta confissão: «Para mim, é como se fosse uma obra de arte. Temos objetos sexuais e, no meio, colocamos estátuas…», descreveu.

Carina contou ainda que vive com a mãe e que o altar está instalado no seu quarto. «Sinto que é como se estivesse a pintar um quadro quando faço a decoração e a montagem. Aquilo é uma montra», afirmou.

Sem rodeios, acrescentou: «Também dou uso. Não tenho vergonha».

Percorra a galeria e veja as imagens do altar de Carina.