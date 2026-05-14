Tiago Graça protagonizou das saídas mais emocionantes dos realities a dias da final. Veja como está hoje

Veja como está Tiago Graça, três anos depois da sua participação n'O Triângulo.

Tiago Graça protagonizou uma das saídas mais emocionantes d'O Triângulo”, da TVI, - transmitido em 2023 - ao ser expulso pelos portugueses apenas cinco dias antes da grande final.

Considerado por muitos um dos favoritos à vitória, o concorrente conquistou o público pela sua genuinidade e proximidade com os colegas. A despedida ficou marcada pela emoção com muitas lágrimas e abraços.

Apesar de não ter chegado à final, Tiago Graça tornou-se um dos concorrentes mais marcantes da sua edição e hoje está muito diferente. Percorra a galeria e veja como está.