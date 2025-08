Tiago Rufino e Luan Tiófilo juntos no adeus para chorar uma morte: as imagens que emocionaram os fãs

Tiago Rufino e Luan Tiófilo, ex-casal e ex-concorrentes da Casa dos Segredos, voltaram a mostrar-se juntos, após o divórcio, para se despedirem da cadela Tuga. O momento emocionou os fãs e ficou marcado por uma fotografia cheia de significado.

Tiago Rufino e Luan Tiófilo, que se deram a conhecer ao país na Casa dos Segredos, voltaram a surgir juntos num momento de grande comoção. Apesar do divórcio, o ex-casal reuniu-se para se despedir da cadela Tuga, que foi uma parte importante da vida de ambos durante anos. A fotografia partilhada nas redes sociais comoveu os seguidores, pela carga emocional e simbolismo do reencontro.

Na publicação, Tiago deixou um texto carregado de amor e dor, revelando que Tuga esperou por eles os dois antes de partir: «Esperaste por nós, pelos teus pais juntos — como se soubesses — e partiste da forma mais tua: a dar-nos amor». As palavras tocaram os fãs, que recordam com carinho o percurso do casal e o amor que sempre mostraram pelos seus animais.

Nesta galeria, mostramos as imagens que marcaram este momento difícil, mas também especial, em que o amor pelos animais uniu novamente Tiago e Luan. Uma despedida comovente que prova que, mesmo separados, há laços que nunca se desfazem.