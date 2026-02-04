Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

A mudança de visual do ex-concorrente é notória.

Tiago Rufino, que conquistou o público e levou para casa o prémio do Secret Story 7 em 2018, está novamente no centro das atenções. Seis anos após a sua vitória no reality show da TVI, onde revelou o segredo "Sou Casado" (com Luan), o ex-concorrente volta a ser notícia pelas redes sociais, mas agora por motivos bem diferentes: uma transformação visual que ninguém esperava.

Através das redes sociais, Tiago Rufino partilhou um carrossel de fotografias onde aparece com o cabelo completamente rapado. Numa publicação sincera, o vencedor do programa explicou os motivos que o levaram a tomar esta decisão:

«Rapei o cabelo. Podemos chorar juntos? Mas ele está demasiado fraco… está a cair imenso e estou a ficar careca, então decidi adiantar o processo.», começou por escrever.

Mantendo o bom humor, Tiago Rufino não resistiu a comparar-se a uma conhecida personagem dos desenhos animados: «Agora vão ter de me ver assim daqui em diante. Pareço um ovo e o rato Rufus de Kim Possible!»