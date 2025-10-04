Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Afonso Leitão pediu Catarina Miranda em namoro. O momento aconteceu na estreia do programa Momento Certo, este sábado, dia 4 de outubro

A estreia do programa Momento Certo, da TVI ficou marcada por um momento especial para Catarina Miranda. Durante uma entrevista conduzida por João Patrício, Afonso Leitão decidiu dar um passo em frente na relação e pediu a jovem em namoro, apanhando-a totalmente de surpresa.

A emoção foi ainda maior porque Catarina Miranda não contava com a presença de familiares e amigos. Entre os convidados estavam a sua avó e Sérgio, um dos seus maiores confidentes. O momento mais ternurento deu-se quando uma das filhas de Sérgio entrou em cena com o anel que Afonso usou para oficializar o pedido.

Sem conseguir esconder o espanto, Catarina Miranda abriu a boca incrédula perante a declaração de Afonso Leitão e disse ‘sim’. Depois da resposta afirmativa, o casal deixou-se levar pela emoção e trocou vários beijos apaixonados em frente às câmaras.

Recorde-se que relação entre Catarina Miranda e Afonso começou com uma aliança dentro da casa do Big Brother Verão. Agora, os dois são oficialmente namorados.