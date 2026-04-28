Todos estão a falar disto: As imagens completas do desmaio de Leomarte em pleno Especial

Leomarte tem a missão de desmaiar sempre que houver discussões no Desafio Final do Secret Story. O concorrente começou logo a meter a sua missão em prática e estas foram as reações.

O Especial do Secret Story - Desafio Final desta segunda-feira, 27 de abril, ficou marcado pelo desmaio de Leomarte no meio da sala. Os colegas foram apanhados de surpresa e até o levaram em braços para o confessionário.

Minutos antes, Leomarte foi ao confessionário onde falou com Cristina Ferreira sobre as primeiras horas na casa. Foi então que a Voz decidiu dar-lhe uma missão: sempre que alguém discutir, o concorrente deve desmaiar.

O empresário não perdeu tempo e, mal regressou à sala, decidiu pôr a missão em prática. Os concorrentes ficaram estupefactos ao ver Leomarte desmaiar. Alguns acreditaram mesmo, outros nem tanto.