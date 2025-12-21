Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Vera fala sobre a relação com Inês e revela como pensa lidar com a concorrente quando esta sair do Secret Story 9. Respondeu ainda a perguntas sobre Dylan, Fábio e Liliana.

Vera foi uma das concorrentes mais aclamadas desta edição da Casa dos Segredos. O "triângulo amoroso" que viveu com Dylan e Inês, a relação passada com Fábio e as suas frases icónicas fizeram-na ganhar uma vasta comunidade de fãs que, agora, lhe colocaram algumas questões bem aguçadas.

As mais mordazes envolvem Inês, por quem Vera se apaixonou dentro da casa. As duas acabaram por se afastar e a jovem do Montijo vive agora um romance ao lado de Dylan, que chegou a ser o 'ex' de Vera.

Um fã quis saber: «Se a Inês quiser ter uma conversa, terás?» Vera não hesitou em esclarecer: «Não sei! Estou magoada com a Inês, não posso esconder isso. Guardo os melhores momentos e é nesses que me vou focar, é através dessas memórias que tenho as melhores respostas às minhas questões.»

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «Seja sincera: já esqueceu a Inês?», perguntou um fã. «Quem vive do passado é museu! Eu já esqueci a Inês, sim. Desejo-lhe as maiores felicidades», clarificou Vera.

«O que te apetece dizer à Inês?», atirou outro seguidor. «NADA. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem, e essa é avançada demais», concluiu a ex-concorrente.