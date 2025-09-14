Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Ao Minuto

01:46
Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim - Big Brother

Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim

00:49
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9 - Big Brother
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

00:49
Bruna Gomes critica concorrente: «Tenho medo que ele vá para o lado chato e não para o divertido» - Big Brother
01:18

Bruna Gomes critica concorrente: «Tenho medo que ele vá para o lado chato e não para o divertido»

00:48
«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story - Big Brother

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

00:48
Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal - Big Brother

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

00:47
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente - Big Brother

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

00:43
A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo - Big Brother

A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo

00:41
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado» - Big Brother
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

00:30
Escolhida do público entra na casa com 'presente envenenado': Veja quem é o primeiro nomeado da edição - Big Brother
02:52

Escolhida do público entra na casa com 'presente envenenado': Veja quem é o primeiro nomeado da edição

00:26
«Muito homem confiançudo...»: Flávio Furtado já tem criticas a apontar aos concorrentes - Big Brother
02:17

«Muito homem confiançudo...»: Flávio Furtado já tem criticas a apontar aos concorrentes

00:25
Afinal não são três, mas quatro: Nova concorrente do Secret Story já namorou com Afonso Leitão - Big Brother

Afinal não são três, mas quatro: Nova concorrente do Secret Story já namorou com Afonso Leitão

00:23
Concorrente tem medo de se envolver dentro da casa: «Sou um bocadinho mulherengo, mas vou ser forte» - Big Brother
04:46

Concorrente tem medo de se envolver dentro da casa: «Sou um bocadinho mulherengo, mas vou ser forte»

00:18
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa - Big Brother
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

00:15
«Não me deixavam inscrever»: Concorrente esperou por estar solteiro para entrar no Secret Story - Big Brother
04:42

«Não me deixavam inscrever»: Concorrente esperou por estar solteiro para entrar no Secret Story

00:12
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão - Big Brother
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

00:05
Miguel ou Raquel? Saiba quem é que o público escolheu para entrar no Secret Story 9 - Big Brother
03:57

Miguel ou Raquel? Saiba quem é que o público escolheu para entrar no Secret Story 9

23:56
Mulherengo do Secret Story leva tampa da sua “crush” e reencontra-a na casa - Big Brother

Mulherengo do Secret Story leva tampa da sua “crush” e reencontra-a na casa

23:45
Votação APP aberta! Miguel ou Raquel: quem quer que entre no Secret Story? Escolha o seu favorito - Big Brother
04:49

Votação APP aberta! Miguel ou Raquel: quem quer que entre no Secret Story? Escolha o seu favorito

23:40
«Já servi a Cristina Ferreira»: Concorrente faz revelação bombástica - Big Brother
04:18

«Já servi a Cristina Ferreira»: Concorrente faz revelação bombástica

23:34
Uma dama de honor que arruinou um casamento e uma experiência de quase morte: segredos surpreendem o público - Big Brother
00:27

Uma dama de honor que arruinou um casamento e uma experiência de quase morte: segredos surpreendem o público

23:32
Uma é loira, outra é morena, mas vieram para o mesmo: «Ganhar». Conheça as novas concorrentes - Big Brother
04:29

Uma é loira, outra é morena, mas vieram para o mesmo: «Ganhar». Conheça as novas concorrentes

23:27
«Mulherengo» levou uma 'tampa' de uma concorrente... e agora estão juntos na casa! - Big Brother
09:13

«Mulherengo» levou uma 'tampa' de uma concorrente... e agora estão juntos na casa!

23:16
Melhores amigas querem entrar na casa, mas uma ficou pelo caminho logo na estreia! - Big Brother
06:48

Melhores amigas querem entrar na casa, mas uma ficou pelo caminho logo na estreia!

23:10
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

23:08
Concorrente revela profissão insólita e deixa Cristina estupefacta: «Sou bruxa» - Big Brother
03:32

Concorrente revela profissão insólita e deixa Cristina estupefacta: «Sou bruxa»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

  • Secret Story
  • Ontem às 21:35
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos - Big Brother
Este é o maior segredo da estreia do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor

Chegou o grande dia. Está no ar mais uma edição do Secret Story – Casa dos Segredos. Cristina Ferreira está a revelar, um a um, quais são os novos concorrentes do reality show da TVI. Chegam de todos os cantos do País e do Mundo e prometem agitar e animar a casa mais vigiada do País.

Homens e mulheres, o leque de novos concorrentes do Secret Story 9 já desperta muita curiosidade.

Percorra a galeria e conheça os novos rostos da casa dos Segredos. E fique também a par dos detalhes das suas vidas.

 

MARIANA - 27 anos. São Miguel, Açores

Motorista de táxi, trabalha para o pai e assume ser “menina do papá”. Vaidosa assumida, orgulha-se do corpo e das cirurgias estéticas a que já se submeteu. Diz que amor próprio não tem preço. Sabe que é “bonita” e “sensual” e acredita que a sua sedução será uma arma para encantar e descobrir segredos. Temperamental e desorganizada, confessa não ter paciência para pessoas falsas ou fingidas.

 

LILIANA. 23 anos. Lousada
 

Licenciada em Psicologia, mas virada para a área corporativa, prefere liderança e saúde do trabalhador ao lado clínico. Vaidosa e vistosa, admite que também adora estética e sonha tirar um curso de extensões de cabelo. Passou grande parte da infância com os avós e viveu num colégio interno onde sofreu bullying. Ultrapassar este desafio tornou-a perseverante e determinada. Explosiva e impulsiva, não tem medo de mostrar o que sente.

 

MARISA SUSANA 43 anos. Alemanha

Vive na Alemanha há quase três décadas, mas mantém uma forte ligação ao Algarve, onde nasceu. Trabalha como Wedding Planner, organizando casamentos de estrangeiros nas praias mais a sul de Portugal. Determinada, diz que dá sempre tudo e recebe pouco em troca. Vaidosa e excêntrica, assume o vício de comer gelo picado. Agora, garante que chegou a sua vez e promete fazer história.

 

RUI. 21 anos. Guimarães

Apesar da idade, assume ter um ar maduro que engana toda a gente. Ambicioso e disciplinado, orgulha-se de já ter cumprido grandes objetivos na vida como comprar um carro de sonho ou treinar quase 300 vezes num ano. Considera-se parte dos 2% da população que pensa pela própria cabeça e acredita que nasceu para aprender e ensinar. Carismático e perspicaz, promete ser uma surpresa na Casa.

FÁBIO DANIEL. 29 anos. Marco de Canaveses

Engenheiro industrial, sempre foi um aluno de excelência e orgulha-se disso. Considera-se extremamente perfecionista, perspicaz e ambicioso. Investe no mercado financeiro, porque acha que ninguém enriquece só a trabalhar. Afirma ser bastante racional e no Secret Story não admite outro resultado que não a vitória.

 

VERA. 34 anos. Vila Nova de Gaia

Assistente dentária e rececionista de uma clínica de estética, define-se como uma mulher misteriosa. Observadora e atenta aos detalhes, garante que raramente se engana. Extremamente confiante e determinada, a Vera diz que gosta de mexer com a mente dos outros e que sabe guardar segredos como ninguém. Mãe de duas filhas, entra com a certeza de que consegue sempre tudo o que quer.

 

SANDRO. 44 anos. Olhão

Barbeiro das estrelas, já cortou o cabelo a jogadores como John Terry e Cristiano Ronaldo. Viveu uma infância difícil e com grandes desafios, mas garante que cada experiência o tornou ainda mais resiliente. Pai de três filhas, namora com uma jovem de 20 anos. Enérgico, divertido e teimoso, diz que já sobreviveu a muito e que está mais que pronto para este desafio.

 

MARISA. 37 anos. Covilhã

A Marisa é de Trancoso, mas mora na Covilhã há seis anos. É dona de uma loja de roupa e mãe de dois filhos. Considera-se um verdadeiro furacão, faladora, espontânea e divertida. Adora ver todos os realities e sabe que, quando entrar, não vai conseguir ficar calada, porque é mais forte que ela… a Marisa fala por ela e pelos outros. O grande sonho é ganhar o prémio e levar os filhos à Disneyland Paris.

 

PEDRO. 28 anos. Covilhã

De momento, está desempregado, mas ajuda a mulher na loja dela. Define-se como competitivo e muito persistente. Outra característica que tem é ser extremamente vaidoso e demorar muito tempo para se arranjar. Sofreu quando a mãe emigrou e acabou por crescer com o pai, que é hoje o seu maior apoio. Com o seu ar jovem, é um pai de família protetor e garante estar pronto para desafios fortes no Secret Story.

 

ANA. 25 anos. Penafiel

Esteticista, sonha desde criança entrar num reality show e garante que este é “o momento da sua vida”. Diz ser extremamente independente e assume que ainda não encontrou a pessoa certa, mas não resiste a altos, morenos e tatuados. Dona de muitas manias, confessa que adora ordem e organização, mas também de rir de si própria. Carismática e determinada, promete dar tudo para vencer.

 

BRUNO. 40 anos. Cascais

Ex-jogador de futebol profissional, começou no Benfica e chegou a defrontar o Cristiano Ronaldo. Passou por vários clubes na Europa, mas admite sem rodeios que não vingou ao mais alto nível por falta de disciplina. Pai de três filhas, considera-se competitivo e direto, não gosta de perder e entra agora no campo dos segredos para ganhar. Para si, esta é a oportunidade de marcar o golo da sua vida.

 

LÍDIA. 25 anos. Aveiro

Taróloga e terapeuta espiritual, fundou em 2019 o seu próprio negócio de produtos esotéricos, que descreve como um verdadeiro sucesso. Apaixonada pelo oculto, acredita que tudo tem um propósito.  É intensa, empática, mas não esconde que pode ser explosiva quando perde o controlo. Garante que nasceu para estar num reality show e que veio para ganhar.

 

ANA CRISTINA. 32 anos. Vila Nova de Gaia

Empresária, Personal Trainer e formada em desporto, abdicou de tudo para abrir o seu ginásio. Diz ser malcomportada e há quem diga que é irresponsável por levar a vida de uma maneira leve. Afirma estar pela primeira vez solteira e considera-se uma mulher sedutora e viciada em atenção. No Secret Story garante que não vai ser só mais uma.

 

FÁBIO. 26 anos. Porto

Estudante universitário e contabilista, divide o tempo entre o trabalho e a licenciatura. Determinado a ser empresário, garante que só precisa do prémio para dar o salto. Sedutor assumido, gaba-se de ter 90% de sucesso com as mulheres. Alegre e vaidoso, treina intensamente no ginásio e promete que vai ser um concorrente de peso.

 

BRUNA. 25 anos. Ericeira

Natural de Mafra, vive na Ericeira com o namorado, com quem está há seis anos. Babysitter, já trabalhou vários anos em Recursos Humanos, mas decidiu despedir-se para ter tempo de explorar novas experiências. Fã de reality shows, diz ter garra, foco e determinação. É viciada em puzzles e tem um humor afiado. Reconhece que há pessoas que não a adoram, mas também não se importa, prefere marcar quem a conhece a tentar agradar a todos.

 

INÊS. 28 anos. Montijo

Nail designer, a Inês afirma ser direta e autêntica, não levar desaforos para casa e falar sempre com o coração. Divertida, tem pequenas manias, como usar uma meia de cada cor e ser viciada em comida, especialmente quando está nervosa ou entediada. Acredita que a falta de privacidade será o maior desafio, mas está pronta para socializar, observar e causar impacto desde o primeiro momento na Casa.

 

LEANDRO. 31 anos. Vila Nova de Gaia

Chef de cozinha e apaixonado pela pastelaria, não esconde o orgulho no percurso que já o levou a servir celebridades nacionais e internacionais. Confiante, extrovertido e desbocado, garante que gosta de testar os outros e impor respeito na sua cozinha. Trouxe das origens o gosto pela vida no campo e pela autenticidade. Diz que é como uma cebola, com muitas camadas. Promete ser genuíno e agradar o público, já para os seus colegas da casa, acha que será uma verdadeira dor de cabeça.

RAQUEL. 34 anos. Elvas

Conta com uma carreira de 10 anos na área de Marketing e trabalhava como account manager numa agência de comunicação. Em jovem, teve uma relação que não foi fácil e desde então não consegue ter nada sério. Considera-se inteligente, explosiva e muito teimosa. Acredita que no Secret Story tais características possam ser uma mais-valia.

 

JOANA. 25 anos. Alcochete

A Joana trabalha em marketing e considera-se uma mulher cheia de energia que detesta dormir até tarde e desperdiçar o dia. Confiante e divertida, a Joana não suporta pessoas intriguistas e conflituosas ou quem se faz de vítima. Garante que prefere ser genuína, mesmo que isso a faça mostrar o seu lado menos bom. Acredita que o que a vai destacar no programa é precisamente essa autenticidade.

 

DYLAN. 29 anos. Viana do Castelo

Nasceu na Suíça, licenciou-se em Contabilidade e trabalha na gestão da oficina do pai. Assume ter sido mulherengo, mas confessa que a última relação o deixou de coração partido. Competitivo e viciado em vitórias, diz que o seu nível de confiança pode parecer arrogância, mas não é. Entra decidido a ganhar o prémio.

 

BRUNO MIGUEL. 29 anos. Ermesinde

Fisioterapeuta, ambicioso e direto, admite que o principal motivo para entrar na Casa é conquistar os 250 mil euros. Assume-se como um “menino da mamã”. Mimado desde sempre, até hoje é a mãe que lhe corta a fruta. Esotérico e sempre com energia positiva, promete conquistar aliados no Secret Story. Depois de uma relação intensa que terminou de forma inesperada, está solteiro e disponível para viver novas experiências dentro da Casa.

 

LÍDIA. 25 anos. Aveiro

Taróloga e terapeuta espiritual, fundou em 2019 o seu próprio negócio de produtos esotéricos, que descreve como um verdadeiro sucesso. Apaixonada pelo oculto, acredita que tudo tem um propósito.  É intensa, empática, mas não esconde que pode ser explosiva quando perde o controlo. Garante que nasceu para estar num reality show e que veio para ganhar.

Temas: Secret Story Estreia Segredos

Mais Fotos

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Ontem às 23:10
Este concorrente do Secret Story já privou com Cristiano Ronaldo e João Félix - as imagens que comprovam

Este concorrente do Secret Story já privou com Cristiano Ronaldo e João Félix - as imagens que comprovam

Ontem às 23:06
Dos regressos mais esperados do Secret Story: Bruna Gomes e Flávio Furtado deslumbram de preto e branco

Dos regressos mais esperados do Secret Story: Bruna Gomes e Flávio Furtado deslumbram de preto e branco

Ontem às 22:50
Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story

Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story

Ontem às 22:00
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 18:40
Exclusivo: Revelamos detalhes misteriosos da nova casa do Secret Story

Exclusivo: Revelamos detalhes misteriosos da nova casa do Secret Story

Ontem às 12:37
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 18:40
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Ontem às 21:35
O maior segredo do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor

O maior segredo do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor

Ontem às 21:50
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 19:17
Foi futebolista do Benfica, defrontou Cristiano Ronaldo e agora é concorrente do Secret Story

Foi futebolista do Benfica, defrontou Cristiano Ronaldo e agora é concorrente do Secret Story

Ontem às 22:59
Ver Mais

Notícias

Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim

Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim

Há 3h e 6min
«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

Hoje às 00:48
Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

Hoje às 00:48
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Hoje às 00:47
A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo

A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo

Hoje às 00:43
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Hoje às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Hoje às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Hoje às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

Ontem às 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

Ontem às 22:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bruna Gomes e Flávio Furtado voltam às galas do Secret Story. E há uma coincidência que os une

Bruna Gomes e Flávio Furtado voltam às galas do Secret Story. E há uma coincidência que os une

Ontem às 22:58
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

Ontem às 21:21
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Ontem às 20:00
Em dia de estreia do SS, João Monteiro deixa mensagem a Cristina Ferreira. E ela reage de forma única

Em dia de estreia do SS, João Monteiro deixa mensagem a Cristina Ferreira. E ela reage de forma única

Ontem às 19:20
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 19:17
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Hoje às 00:49
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis
03:50

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

12 set, 22:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em foto inédita, João Monteiro desabafa: "Até a um domingo"

Em foto inédita, João Monteiro desabafa: "Até a um domingo"

Ontem às 19:41
Após perder o "Big Brother", Catarina Miranda diverte-se à noite... e surge cúmplice de companhia especial: "Sei quem são"

Após perder o "Big Brother", Catarina Miranda diverte-se à noite... e surge cúmplice de companhia especial: "Sei quem são"

Ontem às 18:20
Horas após vencer o "Big Brother Verão", Jéssica Vieira recebe convite de ex-concorrente... e pode sair de Portugal!

Horas após vencer o "Big Brother Verão", Jéssica Vieira recebe convite de ex-concorrente... e pode sair de Portugal!

Ontem às 17:50
Vestida de preto, Kina expulsa "energias negativas", divide opiniões e reage: "Frustrada"

Vestida de preto, Kina expulsa "energias negativas", divide opiniões e reage: "Frustrada"

Ontem às 17:11
Foi dia de casamento para a filha de Mário Jardel e Karen Gaidão!

Foi dia de casamento para a filha de Mário Jardel e Karen Gaidão!

Ontem às 12:51
Ver Mais Outros Sites