Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story - Big Brother

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia

Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo

Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»

No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!

Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10

Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta

Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João

Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9

Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente

Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

As fotografias e as informações mais importantes sobre os concorrentes do Secret Story. Tudo o que precisa de saber sobre cada um

A TVI acaba de apresentar os novos concorrentes do Secret Story. Aquele que é o maior segredo da Casa dos Segredos está finalmente revelado.

Já são conhecidos os novos concorrentes desta nova edição do reality show, que estreia este domingo, 22 de fevereiro de 2026. 


O leque de participantes é diversificado e promete dar muito que falar. Entre histórias de vida surpreendentes, profissões inesperadas e perfis que já estão a despertar curiosidade, há vários detalhes que importa reter sobre cada um dos novos habitantes da casa mais vigiada do País.

Percorra a galeria e veja as várias fotografias de casa concorrente desta décima edição do Secret Story.


Veja a lista completa dos novos concorrentes e descubra os factos mais marcantes sobre cada um:

 

Luzia 

Contabilista, Luzia é comunicativa, intensa e sem filtros.  Garante que não há ninguém que a bata em energia, determinação e conteúdo.

Confessa que vem para a casa resgatar alguma da loucura que foi perdendo pela vida fora. Diz que é racional, íntegra e que raramente chora.

Quer fugir à rotina e garante que “a Luzia a ser Luzia” vai marcar os portugueses para sempre. Não procura o amor, mas se aparecer um Jason Momoa… não responde por si. 

Está a votos na app para perceber se entra ou não na Casa do Secret Story. 

Eva 

Terapeuta da fala, formou-se em Leiria e descreve-se como uma pessoa impossível de ignorar.

Confessa que mesmo que não diga o que pensa, as suas expressões não deixam margem para dúvidas.  É independente e muito segura do que quer.

Desorganizada nas tarefas domésticas, mas determinada na vida, admite ter défice de atenção e ser mandona. Promete levar humor e muita energia. Segredo: namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa (Diogo). 

Diogo

Jogador de futebol, Diogo é extrovertido, falador e assume-se teimoso e dono da razão. Contra tudo e todos, deixou o trabalho numa corticeira para apostar na carreira desportiva, porque prefere arriscar a arrepender-se do que não fez.

Garante que não hesita quando acredita numa oportunidade e o seu espírito competitivo encontra-se presente em tudo o que faz. Promete frontalidade e jogo direto. Segredo: A minha namorada está na casa (Eva)

João

Antigo jogador de basquetebol e formado em Gestão, João encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”. Impõe respeito pela estatura, mas garante que é muito mais do que os estereótipos sugerem. Focado e intenso, garante não tolerar faltas de respeito. O grande objetivo é conquistar o prémio e dar mais visibilidade à sua carreira

Jéssica

Empresária no ramo da cosmética, divide a vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol. Mãe de dois filhos, Jéssica entra na Casa determinada a conquistar o prémio e a viver o seu sonho. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, não tem medo do cancelamento nem de dizer o que pensa. Diz ser obcecada por organização e limpeza, vaidosa e promete não passar despercebida.

 

Catarina

Licenciada em Ciências da Comunicação, Catarina trabalhou num supermercado e ajuda no café da família. Feminista assumida, não fica calada perante injustiça. Odeia gritos, principalmente se for um homem a falar com uma mulher. Competitiva desde sempre, praticou várias modalidades quando era jovem.  Tem uma personalidade forte e impulsiva. Acredita que é o momento certo para entrar e sabe que vai ser notada desde o primeiro instante.

 

Liliana

Massagista e empresária, a Liliana diz ser carismática e muito impulsiva. Emigrou jovem e construiu o próprio negócio depois de uma fase difícil, mostrando resiliência e ambição. Odeia monotonia e, quando sente a vida parada, agita as águas, para o bem e para o mal. Transparente, intensa e com o coração ao pé da boca, admite que já cometeu erros, mas orgulha-se de ter ido à luta e superado tudo. Promete polémica e emoção dentro da Casa.

 

Ricky

Gerente de armazém na Suíça, Ricky define-se como uma pessoa emocionalmente forte e muito difícil de abalar. Cresceu entre a Suíça e Portugal, e aprendeu cedo a desenrascar-se sozinho. Reservado e estratégico, prefere agir pela calada e só reage quando tem motivos. Divertido quando ganha confiança, o seu maior sonho é ser DJ. Entra para jogar com cabeça fria e mostrar que é mais do que aparenta.

 

Hélder

Formado em Osteopatia, medicina e reabilitação desportiva, ex-tenente do Exército e ex-modelo, o Hélder assume-se como alguém carismático e único que já fez um pouco de tudo na vida. Teve uma infância desafiante e afirma que tinha tudo para se perder, mas escolheu outro caminho. Solteiro e focado em si, garante que em tudo o que entra é para vencer. Determinado, competitivo e vaidoso, quer marcar pela diferença dentro e fora da Casa.

 

Ariana

Formada em Hotelaria, Ariana foi, empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo. Engraçada e muito expressiva, Ariana é conhecida pela boa energia e frontalidade. Vive com os pais e o irmão e está solteira porque acredita que ainda não encontrou alguém digno de se entregar a 100%. Já jogou futebol e diz que o seu lema de vida é aproveitar todos os dias para fazer o que mais gosta, no Secret Story não será diferente.

 

Pedro

Recém-formado em Turismo, já trabalhou como segurança, mas percebeu que queria outro caminho. Teve uma infância e adolescência desafiantes, mas tudo o que viveu tornou-o mais forte e resiliente. Alegre, brincalhão, assume que as suas piadas podem irritar alguns colegas. Entra para ganhar, provar o seu valor e fazer a diferença.

 

Ricardo João

Bartender e gestor de um bar nos Países Baixos, Ricardo entra com uma certeza: é para ganhar. Descontraído, vaidoso e muito preocupado com o seu cabelo, garante que não vem para ser só mais um. É romântico e adora apaixonar-se. Confessa que a mãe é a sua maior fã.  Com a vida amorosa mais parada, quer agitar o jogo e não deixar ninguém indiferente, garantindo que à sua volta não vai existir silêncio.

 

Ana

Gerontóloga, dedica-se a cuidar de idosos, mas garante que chegou a hora de cuidar de si própria. É sensível, divertida e muito chorona, mas diz que também sabe ser bruta quando perde a paciência. Acredita no amor e acredita que o seu príncipe encantado anda por aí. Transparente e justa, não suporta julgamentos nem pessoas que vivem a vida dos outros em vez da sua.

 

Diana Dora

Picheleira, adora o que faz e orgulha-se de conquistar o seu lugar numa profissão maioritariamente masculina. Afirma que como uma grande mulher do Norte, tem sempre as palavras certas na hora certa. Divorciada, Diana é uma mãe dedicada e o maior desafio vão ser as saudades. Vive atualmente uma relação feliz e estável. Adora cantar fado. Mulher de garra, Diana Dora é genuína, frontal e pronta para enfrentar qualquer desafio dentro da Casa.

 

Tiago

Dinâmico e com mil ideias por segundo, Tiago divide-se entre vários projetos, entre eles, destacam-se as aulas de skate, de surf, a música e o trabalho na fábrica de enchidos do pai. Impulsivo, engraçado, diz que vê a vida de forma diferente da maioria. Espiritual e cheio de histórias improváveis, já superou vários desafios que o tornaram numa pessoa resiliente e sonhadora. Entra para ser único, divertir e mostrar que nunca houve ninguém como ele na Casa.

 

Sara

Esteticista de profissão, Sara apresenta-se sempre com imagem irrepreensível e postura confiante. Vive com o filho e com a mãe. É vaidosa e muito organizada. Praticou ballet durante 11 anos e habituou-se a lutar sempre pelo primeiro lugar em todas as competições que entrou. Há quem a ache arrogante, mas Sara define-se como direta e sem papas na língua. Intensa, entra para ser protagonista e o centro das atenções.

 

Norberto

Responsável por uma residência universitária no Porto com mais de 400 estudantes, assume-se como um verdadeiro chefe de equipa. É Diogo Norberto, mas todos o tratam por Norberto, nome que combina com a sua personalidade irreverente e única. Extrovertido, vaidoso e sempre pronto a animar, promete ser a alma da Casa. Romântico e “de uma mulher só”, acredita que o 10 é o seu número da sorte.

Caio

Artista de beatbox e criador de projetos sociais, mudou-se recentemente para Portugal. Promete levar o beatbox para a Casa e diz que será essa será sua arma para o bem e para o mal. Divertido, enérgico e intenso nas relações, está solteiro e confessa que se apaixona com facilidade. Tranquilo, assume ser um pouco desorganizado e não tem paciência para pessoas chatas e mal-humoradas.

 

Hugo

Empresário na área dos eventos, organiza festas e sunsets. Carismático e confiante, garante que vai conquistar o público, principalmente o feminino. Extremamente preocupado com a sua imagem diz ser muito competitivo, estratégico e acredita que tem perfil de líder dentro da Casa. Não procura confrontos, mas mantém-se firme nas suas decisões. Entra determinado a jogar forte.

 

Temas: TVI Casa dos Segredos

