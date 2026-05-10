Um belo “presente”: O look icónico de Cristina Ferreira em mais uma gala do Desafio Final

Veja o look inusitado e marcante de Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira voltou a dar nas vistas em mais uma gala do Secret Story - Desafio Final. A apresentadora apostou num visual elegante e irreverente, que rapidamente conquistou elogios nas redes sociais.

Para a emissão especial, Cristina Ferreira surgiu com uma camisa branca clássica (com uma chave no colarinho) conjugada com uma saia preta de corte assimétrico, marcada por um enorme laço que se destacou no coordenado. O look ficou completo com sandálias de salto alto e um penteado apanhado, reforçando a sofisticação da produção.

A anfitriã do reality show posou em estúdio diante de um cenário em tons de rosa e céu, criando uma imagem impactante que voltou a mostrar porque é considerada uma das figuras mais influentes da moda em televisão em Portugal.

Nas redes sociais, os fãs não tardaram a reagir ao visual escolhido por Cristina Ferreira, deixando vários comentários elogiosos sobre a ousadia e elegância da apresentadora.