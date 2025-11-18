«Um mulherão»: Liliana Filipa agita Internet com novas fotos e uma mensagem «poderosa»

Veja as imagens de Liliana Filipa que estão a causar sensação.

Liliana Filipa voltou a dominar a atenção das redes sociais com a mais recente publicação, onde surge com um look de inverno que não passou despercebido aos milhares de seguidores.

A ex-concorrente do Secret Story partilhou uma nova imagem em que aparece com um conjunto elegante, sofisticado e perfeito para a estação fria, que rapidamente acumulou elogios.

O coordenado — marcado por um blazer estruturado em padrão clássico, collants escuros e botas altas em pele — conquistou imediatamente os fãs, que não pouparam palavras na caixa de comentários.

«Poderosa»; «maravilhosa»; «força da natureza»; «mulherão» — são apenas alguns dos elogios que inundaram a publicação em poucos minutos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Liliana Filipa, que estão a causar sensação.

Mensagem especial

Na mesma partilha, Liliana Filipa deixou ainda uma mensagem especial: «Quanto mais cresço, mais entendo que a vida é 10% o que nos acontece e 90% como reagimos».

«São literalmente os episódios menos bons que mais nos mostram a força que existe cá dentro».



«Reconheço também que, quando uma fase termina, outra recomeça. E que o universo dará sempre um empurrãozinho para ganhar espaço e tempo para o que realmente importa».



«Cabeça erguida, olhar em frente. As mulheres têm o poder de transformar a dor em força, clareza e recomeço. ✨», lê-se.