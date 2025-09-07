Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Vicente, de um ano, ficou fascinado ao ver o local de trabalho da mãe, Maria Botelho Moniz. E as imagens são as mais fofas de sempre

Hoje é um dia muito importante para Maria Botelho Moniz. Decorre neste momento a semifinal do Big Brother Verão e a apresentadora recebeu a surpresa mais especial de todas no estúdio da gala.

Maria Botelho Moniz foi surpreendida pela visita do filho, Vicente, de um ano, que ficou surpreendido com o local de trabalho da estrela da TVI.

As imagens enternecedoras do momento já estão a correr a Internet e foram partilhadas por Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz e pai do pequeno Vicente. « Hoje fomos visitar a Maria, que estava nos ensaios para a semifinal do Big Brother — a última grande gala em estúdio. O mais engraçado foi a surpresa que o Vicente lhe fez: subiu ao palco no meio das luzes todas e ficou fascinado por ver de perto onde a mãe trabalha. Foi uma tarde especial, cheia de emoção e sorrisos», descreveu o piloto.

