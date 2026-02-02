«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

Veja as melhores imagens de Guilherme Baptista.

Bárbara Parada volta a dar que falar nas redes sociais, desta vez por causa de um alegado novo romance. Segundo vários rumores que têm circulado, a ex-concorrente de reality shows poderá estar a viver uma nova fase da sua vida amorosa ao lado de Guilherme Baptista.

As especulações ganharam força após algumas aparições públicas que não passaram despercebidas aos fãs mais atentos. Apesar disso, nem Bárbara Parada nem Guilherme Baptista confirmaram oficialmente qualquer relação.

Guilherme Baptista tinha o perfil de Instagram privado e entretanto tornou-o público. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do jovem.